Skrajno desna italijanska premierka Giorgia Meloni se z opozicijski strankami pogovarja o podpori ustavnim spremembam, s katerimi bi zmanjšali kronično nestabilnost vlad. V zadnjih 75 letih jih je imela Italija kar 68, v zadnjih sedmih letih šest. Zaradi svoje šibkosti se težko lotevajo socialnih, gospodarskih, političnih in drugih reform, pa tudi v tujini imajo manj kredibilnosti.

Melonijeva, ki je prišla na oblast po zmagi na parlamentarnih volitvah septembra lani, se zdaj javno zavzema, da bi Italijani neposredno volili premierja in da bi se njegove pristojnosti povečale. Najbrž pa ji je še bolj pri srcu francoski politični sistem z močnim predsednikom države. Na vsak način hoče, da oba neposredno izberejo volilci. Predsednika države zdaj izbere parlament.

Demokrati in Gibanje petih zvezd so proti

Melonijeva je v torek začela pogovore s strankami. Pred srečanjem z voditeljem opozicijskega Gibanja petih zvezd Giuseppom Contejem je dejala: »Vsekakor je pomembno, da se reforme lotimo s kar največjim soglasjem. To pa ne pomeni, da je ne bomo izpeljali, če ne bo soglasja.« Dodala je, da nestabilnost političnega sistema onemogoča dolgoročno vizijo, ki da je nujna v času globalizacije.

Conte in nova voditeljica opozicijske Demokratske stranke Elly Schlein sta proti reformi političnega sistema. Demokrate zlasti moti ideja o različnih stopnjah avtonomije regij. Voditelj vladne Lige Matteo Salvini si namreč prizadeva razširiti avtonomijo severnih regij, tudi gospodarsko izjemno uspešnih Benečije in Lombardije, ki sta na vrhu tudi po številu prebivalcev. Mnogi se bojijo, da bi se tako še povečal prepad med bogatim severom in revnim jugom.

Melonijeva ima sicer na severu že marsikje več podpore od Salvinija, vendar jug ostaja glavno oporišče njenih Bratov Italije, zato ne bo dovolila, da bi sever zaradi razširjene avtonomije pošiljal manj denarja za manj razviti jug.

Dvotretjinska večina očitno nedosegljiva

Demokratska stranka in Gibanje petih zvezd nasprotujeta spremembam političnega sistema. Najmočnejši opozicijski stranki nočeta neposrednih volitev ne premierja ne predsednika države. Ker imata skupaj z zavezniki 136 od 400 poslancev in 72 od 200 senatorjev, v parlamentu brez njiju ni mogoče izpeljati omenjene ustavne spremembe, za katero je v obeh domovih potrebna dvotretjinska večina.

Melonijeva bo tako najbrž poskušala reformo doseči z referendumom. Leta 2016 je tedanji premier in voditelj Demokratske stranke Matteo Renzi že poskušal z referendumom poenostaviti italijanski politični sistem: zmanjšala bi se vloga senata in na volitvah bi zmagovita stranka lažje prišla do večine. Vendar je referendum vezal na svojo politično usodo, zato se je glasovanje spremenilo v plebiscit o premierju, ki je bil zaradi liberalizacije delovne zakonodaje vse bolj nepriljubljen. Referendum je propadel, Renzi pa je odstopil. Zdaj je na čelu manjše sredinsko-liberalne stranke Živa Italija.