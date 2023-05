»Smo priča naslednjemu koraku v razvoju te stranke,« je prepričan Kordiš. Levica, ki je po lanskih državnozborskih volitvah po skoraj desetletju obstoja prvič vstopila v vladno koalicijo, bi morala jasno zagovarjati in braniti svoj program in koalicijsko pogodbo, meni.

Del članstva tako pred volilnim kongresom Levice poziva k oblikovanju tako imenovanega »new deala« v stranki, torej novega dogovora o pozicioniranju stranke na levem delu političnega parketa, kamor spada. Obenem »levo krilo stranke« želi to »pripeti na aktivistični teren«, je danes pojasnil Kordiš. Ocenjuje namreč, da je Levica v zadnjem letu odjadrala proti sredini, zato jo čaka premislek, kakšna naj bo njena nadaljnja pot, ocenjuje. Hkrati poudarja, da so različna stališča o strategiji in programskih poudarkih za stranko »popolnoma normalna«.

O tem, ali si torej v delu stranke želijo, da bi imel koordinator Levice tokrat protikandidata za mesto na čelu stranke, pa je Kordiš dejal, da je prvi korak pogovor o tem, kako bodo v prihodnje »peljali stranko«, kar pa da zajema tudi mesta v izvršnem odboru in izbor prednostnih projektov.

Posameznikov, ki tvorijo to levo krilo, Kordiš ni želel razkrivati. »V trenutku, ko se v politiki začne preštevanje, bodisi v raznih koalicijah, parlamentih ali znotraj samih strank, se začnejo zapirati vrata za možnost dogovora,« je dejal. Zatrdil pa je, da se je pobudi za »new deal« priključil velik del poslanske skupine, prav tako nekaj sodelavcev na ministrstvih v kvoti Levice.

Tega, ali obstaja možnost, da sam kandidira za koordinatorja stranke, Kordiš ni komentiral.

Vodja poslancev Levice Matej Tašner Vatovec, ki je sicer danes dejal, da sam ni del omenjenega poziva, pa je glede možnosti kandidature odvrnil le: »V tem trenutku še ne«. Bolj kot morebitne menjave na čelu stranke je tudi po njegovih besedah prioriteta pogovor o poti do zastavljenih ciljev stranke.

»Kako doseči, da na naslednjih parlamentarnih volitvah ne bomo trepetali pred razglasitvijo rezultatov, ampak bomo rezultat vsaj podvojili. Kako priti do tega cilja, je v tem trenutku drugega pomena, važno je, da se konsolidiramo,« je poudaril. Ocenjuje sicer, da je koordinator Levice v skoraj desetletju obstoja stranke pomembno vplival in prispeval k njeni poti.

Hkrati je spomnil, da je Levica od samega začetka vključevala širok nabor pogledov na to, kako naj funkcionira stranka. Vneta in mestoma burna debata o tem, kaj so njeni cilji in prioritete, pa je po njegovem mnenju ena od značilnosti Levice, ki jo je pričakovati tudi na prihajajočem kongresu.

Vatovec sicer ocenjuje, da imajo po enem letu delovanja v vladi izkušnjo z dobrimi nastavki za nadaljnje delo. »Stranka ima pred sabo samo pot navzgor in prav je, da se skupaj v stranki dogovorimo, kako ta cilj doseči,« meni Vatovec. Prepričan pa je, da je cilj zagotoviti ljudem boljše pogoje za življenje skupen vsem članom Levice.