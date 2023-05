Predsednik vlade Robert Golob je za november napovedal predčasno uskladitev pokojnin za 1,8 odstotka, in sicer »zato, da izpolnimo obljubo, da imamo minimalno zajamčeno pokojnino 700 evrov pred zaključkom leta«, najkasneje s 1. januarjem pa se bodo vse vdovske pokojnine uskladile z minimalno zajamčeno pokojnino.Tako bodo, glede na prvi ukrep, vse vdove in vdovci prejemali najmanj 700 evrov. Ukrep bo po Golobovih besedah zajel okoli 10.000 posameznic in posameznikov.

Tretji ukrep bo naslavljal invalide, ki zaradi zdravstvenih težav delajo za skrajšan delovni čas. Ko se to zgodi, se jim po aktualni zakonodaji zniža tudi odmera za pokojnino. »To bomo s 1. januarjem spremenili. Zaenkrat za vse, ki se bodo upokojevali od tega časa. Njim se bo odmera štela, kot bi delali polni delovni čas,« je dejal Golob.

Četrti ukrep pa je božični dodatek. Obračunan bo na način, kot je letni dodatek, ki bo izplačan v juniju, znesek pa bo nižji, po Golobovih besedah bo znašal 40 odstotkov letnega dodatka. »Izplačan bo še v času božiča, da boste lahko še toliko bolj uživali v medgeneracijskem sožitju. Kar je tudi bistvo življenja,« je zbranim dejal premier.

Tokratni Dnevi medgeneracijskega sožitja, ki so se danes začeli v Ljubljani, se bodo osredotočili na aktualne družbene izzive, ki zadevajo mlade in starejše. Na dvodnevnem dogodku bodo med drugim govorili o ohranjanju vitalnosti in aktivnem staranju ter pokojninski in zdravstveni reformi, so sporočili iz zveze društev upokojencev (Zdus).