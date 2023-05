Golobove obljube o obljubah

Obljuba predsednika vlade Roberta Goloba, da ne bo več obljubljal, ni zdržala dolgo. Dvajsetega aprila letos je Golob namreč napovedal, da obljub ne bo več. »Mogoče ste bili do zdaj hvaležni, da smo dajali obljube, zdaj nam bodo pa ljudje raje hvaležni za rezultate. To je pomemben zasuk v načinu komuniciranja in se ga bomo držali, dokler se ga bomo lahko,« je zatrdil. No, kot rečeno, niso se ga prav dolgo.