Dolge tri ure so se s smrtonosnimi ognjenimi zublji v nedeljo okoli 23. ure mučili gasilci internata šole v rudarskem kraju Mahdija v osrčju južnoameriške Gvajane. Za osemnajst najstnic in petletnega sina ene od vzgojiteljic je bilo prepozno. Umrli so v ognju. Tragedija je še toliko večja, ker je bil požar podtaknjen – dejanje je že priznala ena od učenk.

Po navedbah lokalne policije naj bi dijakinja dekliški internat zažgala iz maščevanja, ker ji je učiteljica malo pred tem zaplenila telefon. Tako naj bi ji preprečili stik s starejšim moškim, s katerim naj bi se dobivala. Temu zdaj grozi ovadba zaradi spolnega napada na mladoletnico, saj je dekle mlajše od 16 let. »Učenci ne smejo imeti mobilnega telefona, učitelji pa so jo zalotili z njim. Ko je pošiljala fotografije, so ji ga vzeli. Še isti večer je zagrozila, da bo zažgala internat. Vsi so jo slišali,« je za tiskovno agencijo AFP pojasnil vir blizu preiskavi, navedbe pa je potrdil tudi župan David Adams. Dekle naj bi dejanje tudi že priznalo. Odšla naj bi v kopalnico, zaveso poškropila z insekticidom in prižgala vžigalico. Zaradi opeklin je trenutno v bolnišnici.

Zbudile so se v nočno moro

Ko so nekaj po 23. uri štiri minute po prvem klicu na pomoč na kraj požara prispeli prvi gasilci, je bil požar že polno razvit. Kakšnih dvajset učenk jim je uspelo rešiti tako, da so podrli eno od zunanjih sten stavbe. Mnoge so ob prvem tlenju ognja v kopalnici internata spale, številne so v grozo prebudili kriki njihovih sošolk. V stavbi so bile zaklenjene. Takšna je bila praksa, da se učenke ponoči ne bi tihotapile ven. Dežurna učiteljica je spala, nato pa v paniki iskala prave ključe, da je odklenila vrata. V internatu je bilo skupno 57 deklet, starih od 12 do 18 let. »V kopalnici so opazile dim in ogenj, ki se je hitro širil po prostorih. Dekleta so bila opečena, nekatera so se tudi nadihala dima,« so potrdili na kraju tragedije. Devet jih ostaja v bolnišnici, peščica se še bori za življenje. Vseh žrtev še niso identificirali, saj so trupla v požaru zoglenela. Šolo so povečini obiskovala dekleta iz domorodnih skupnosti različnih vasi v bližini. Gre za enega najhujših požarov na območju v zadnjih letih. V državi so že razglasili tridnevno žalovanje.