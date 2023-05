Reševalci iz GRS Kranjska Gora so v nedeljo reševali dva nemška planinca, ki sta v steni Prisojnika naletela na sneg. »Ker nista imela ustrezne opreme, derez in cepina, niti toplih oblačil ali ustrezne obutve, sta ostala ujeta v steni,« dogodek opisujejo v Gorski reševalni zvezi Slovenije (GRZS). Nepoškodovana so ju z vojaškim helikopterjem rešili na Vršič, njuno izhodišče. Prav tako so bili nepoškodovani tuji planinci, ki so se zaplezali na Rušnem vrhu v bližini Črne prsti. Na pomoč so jim priskočili bohinjski gorski reševalci. Še hujša nesreča, a s srečnim razpletom, se je v ponedeljek pripetila v severni steni Male Mojstrovke. »Eden od planincev je zdrsnil z zelo zahtevne zavarovane planinske poti 200 metrov prek navpične stene in pristal v snegu. Bil je zelo hudo poškodovan,« so sporočili iz GRZS ter dodali, da je planinec takšen padec preživel na račun veliko sreče pa tudi zaradi hitrega posredovanja kranjskogorskih reševalcev in helikopterske ekipe.

V torek ob treh popoldne pa sta se tuja turista s kolesom odpravila v Blejski vintgar. Še preden sta prispela na cilj, sta na gozdni poti sestopila s kolesa. Ker je bila pot ozka, strma, blatna, mokra in spolzka, sta se obrnila, a je 54-letnici spodrsnilo in skupaj s kolesom je padla kakih 20 metrov nižje. Poškodovano so s helikopterjem odpeljali v bolnišnico.

Kot že zadnjih nekaj let reševalci znova opozarjajo na primerno opremo v gorah, saj so tudi letos že naleteli na številne slabo ali povsem nepripravljene tuje turiste in planince. »Za obisk gora je še vedno nujna zimska oprema, dereze, cepin, ustrezna obutev, topla oblačila, pa tudi izkušnje in znanje, kako to opremo uporabljati in se varno gibati v gorah v zimskih razmerah,« izpostavljajo v GRZS in dodajajo, naj pohodnikov nikar ne zavede sonce v dolini. Delavce v turizmu pozivajo, naj goste opozorijo na to ali pa jim svetujejo najem gorskih vodnikov.

Med reševanjem slikal »lepote«

Letos so gorski reševalci sicer opravili že 152 intervencij, sezona planinarjenja pa se sploh še ni dobro začela. Na pomoč so priskočili tudi več tujim planincem, ujetim v gorah. V začetku aprila so pri bivaku pod Skuto ostali ujeti štirje francoski državljani, ki se zaradi neustrezne opreme niso mogli vrniti v dolino. Reševalno akcijo so morali tisti večer zaradi slabega vremena, megle, vetra in nasploh neprimernih razmer prekiniti, četverico pa so kamniški reševalci na varno odvedli naslednje jutro. Reševalci se večkrat vprašajo, ali (tuji) planinci sploh kaj razmišljajo med pripravami na pohod v gore. V preteklosti so večkrat izpostavili neresno obnašanje pohodnikov, ki so se v višave odpravili v nizkih športnih copatih, »bolj primernih za tek po Tivoliju kot za vzpon«, ali pa, ko je eden izmed planincev med reševalno akcijo na prepadni steni, zavarovani s klini in jeklenicami, iz žepa vzel telefon in začel fotografirati. Pisali smo tudi o nizozemskih turistih, ki sta se spomladi na dvatisočaka odpravila v supergah in kratkih hlačah. Povsem prezebla in izmučena so ju rešili. Turisti se včasih uštejejo tudi glede ocene trajanja poti. Odločajo se glede na zloženke z lepimi fotografijami, ki jih le ošvrknejo, ali pa table za gorske ture in se, zlasti poleti, na pot odpravijo veliko veliko prepozno. Skorajda že sredi noči nato kličejo na pomoč.