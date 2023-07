Kot smo že poročali, imajo letos gorski reševalci obilo dela predvsem zaradi tujcev, ki slovenskih gor ne jemljejo dovolj resno in na ture prihajajo slabo opremljeni in s pomanjkljivimi informacijami. Včeraj sta se denimo državljana Poljske, 41-letni moški in 35-letna ženska, v mehkih pohodnih čevljih odpravila na Mangart po Slovenski poti, ki velja za zelo zahtevno s številnimi izpostavljenimi predeli. Ob pomoči jeklenice in samovarovalnega kompleta sta se vzpenjala do točke, kjer pot ni več varovana z jeklenico, nakar sta prestrašena obstala. Kot so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica, je njuno reševanje zelo oteževala megla. Potrebna je bila kombinacija klasičnega in helikopterskega reševanja – helikopter je najprej v bližino pripeljal bovške gorske reševalce, ki so se spustili do pohodnikov in ju zavarovali, posadka pa ju je nato z jeklenico dvignila v helikopter in odpeljala v dolino.

Zvečer je bilo v Julijskih Alpah opravljeno še eno reševanje. Štirje državljani Češke (tri ženske in moški) so se zjutraj z Vršiča namenili proti Kriškim pohodom in se na poti izgubili. Med tavanjem na območju med Razorjem in Prisojnikom so za spust uporabili zelo zahtevno Grebensko pot in nato omagali. Tudi to reševanje so močno ovirale slabe vremenske razmere, predvsem megla. Tudi v tem primeru so bili za klasično reševanje ponovno pripeljani bovški gorski reševalci.

Vsi tuji državljani so bili rešeni in so nepoškodovani.

Ob hudem poletnem reševalnem tempu PU Nova gorica ponavlja opozorilo in poziv k previdnosti, opremljenosti, informiranosti, ustreznim pripravam in predvsem odgovornosti, saj pohodniki s svojim vedenjem v nevarnost ne spravljajo samo sebe, ampak tudi tiste, ki se vsakič močno trudijo, da bi jim pomagali. Kot so še zapisali, je vzrok nesreč pogosto poleg neustrezne telesne in psihične pripravljenosti tudi pomanjkljiva in neustrezna oprema, neusposobljenost in pomanjkanje znanja o gibanju in pravilni uporabi opreme, nepoznavanje poti ter podcenjevanje vremenskih razmer v gorah.

Pomembno je tudi, da turistični delavci, ki tujcem nudijo nastanitve, pohodnike informirajo o zahtevnosti slovenskih gora in predlagajo vključitev licenciranih planinskih in gorskih vodnikov v njihove ture. Samo dobra oprema namreč ni dovolj, ključni elementi so znanje, izkušnje, odgovornost in sposobnost prepoznavanja nevarnosti ter sprejemanje pravih odločitev, opozarjajo na PU Nova Gorica, kjer na previdnost opozarjajo tudi slovenske obiskovalce gora.

