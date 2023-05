Ministru za upravo Eduardu del Castillu je parlament naročil, naj pripravi poročilo o decembrskem zaprtju glavnega opozicijskega voditelja in konservativnega guvernerja bolivijskega departmaja Santa Cruz, Luisa Fernanda Camacha. Med utemeljevanjem zaporne kazni je Castillo opozicijske poslance imenoval za »radikalne in nasilne tatove, ki so prišli bolivijskemu ljudstvu krasti denarnice«.

Med njegovim govorom so opozicijski poslanci začeli razkazovati transparente z napisi, kot so »ni demokracije, če imamo politične zapornike« ter slike ministra s pripisi »minister groze«. Ko so jim želeli koalicijski poslanci transparente odvzeti, je med približno dvajsetimi člani parlamenta izbruhnil pretep, ki je sodeč po posnetkih z družbenih omrežij trajal več minut. Pretep naj bi se na obeh straneh končal brez poškodb.

Poslanski pretep je le eden od nedavnih pokazateljev politične polarizacije v Boliviji. Opozicija namreč trdi, da je v državi okoli 180 političnih zapornikov, ki jih sedanja levičarska vlada obtožuje sodelovanja pri domnevnem poskusu državnega udara proti nekdanjemu predsedniku Evu Moralesu leta 2019.