Vplivnica priznanega biologa obtoži, da je s študijo ustvaril podlago za sistemsko korupcijo, saj so v projektni nalogi zaobjeti različni vidiki, med drugim tudi finančni. »Omenjena študija, ki smo jo pripravili pred 4 leti, je bila pripravljena strokovno in profesionalno neoporečno. V ničemer ni nikomur "dajala dela ali denarja"... v skladu z razpisom smo pač morali tudi oceniti stroške šestletnega intenzivnega odlova nutrij in pižmovk za področje Krajinskega parka Ljubljansko barje – kdorkoli bi že to počel in če bi počel. To so seveda drage stvari, kar smo v študiji izpostavili tudi na primerih iz tujine, kjer so bili stroški povezani z izločanjem populacij nutrij tudi nekaj 10 milijonov evrov.... Nutrija pa je kot globalno prepoznana invazivna vrsta in divjad v Sloveniji že desetletja lovna vrsta,« je bil jasen dr. Potočnik. Vplivnica, ki je širši javnosti znana zaradi razmerja z predsednikom vlade republike Slovenije, priznanemu biologu očita konflikt interesov, saj je ta član strokovno-znanstvenega sveta Lovske zveze Slovenije. Zaradi omembe financ v nalogi obtoži dr. Potočnika, da je ustvaril pogoje za sistemsko korupcijo. Prav tako obtoži lovce, da se bodo okoristili z ukrepom. Kot smo že poročali bodo lovske družine pri izlovu nutrij sodelovale prostovoljno. Dr. Potočnik sicer prihaja iz Biotehniške fakultete in ne iz »biotehnične fakultete,« kot uvodoma zatrdi vplivnica.