V terciarno izobraževanje je v tem študijskem letu v Sloveniji vpisanih 79.987 študentov ali okoli 1700 oziroma 2,1 odstotka manj manj kot v študijskem letu 2021/22. V visokošolsko izobraževanje je bilo vpisanih 70 tisoč ali 1,5 odstotka manj študentov, v višje strokovno izobraževanje pa 9987, kar je za 5,9 odstotka manj.

63,3 odstotka visokošolskih študentov je bilo vpisanih v študijske programe 1. stopnje (21.731 v strokovne in 22.553 v univerzitetne), 31,7 odstotka v magistrske programe (4654 v enovite in 17591 po končani 1. stopnji), pet odstotkov pa v doktorske programe. Podobno kot v prejšnjih študijskih letih je bilo med študenti terciarnega izobraževanja več žensk in več rednih študentov.

Več študentov informacijske in komunikacijske tehnologije

V primerjavi s prejšnjim študijskim letom se je število vpisanih študentov najbolj izrazito zmanjšalo v izobraževalnih znanostih in izobraževanju učiteljev, in sicer za šest odstotkov, najbolj povečalo pa na področju informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT), za 2,8 odstotka. Število vpisanih študentov se je povečalo še na področju poslovnih in upravnih ved ter prava, medtem ko se je na vseh preostalih njihovo število zmanjšalo.

Tako kot v prejšnjem študijskem letu se je največji delež študentov vpisal v študijske programe s področja poslovnih in upravnih ved ter prava (20 odstotkov), sledili sta področji tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo (17 odstotkov) ter zdravstvo in socialna varnost (15 odstotkov). Najmanjši delež študentov pa je bil vpisan v programe s področja kmetijstva, gozdarstva, ribištva in veterinarstva (3 odstotki).

V terciarno izobraževanje je s prvim vpisom v 1. letnik dodiplomskega in enovitega magistrskega študija v študijskem letu 2022/23 vstopilo 12.955 študentov. Nekaj manj kot tri četrtine jih je v letu prvega vpisa dopolnilo 19 let, petina je bila stara od 20 do 24 let, 7,2 odstotka 25 let ali več, 1,8 odstotka pa manj kot 19 let. 49 odstotkov se jih je vpisalo v visokošolski univerzitetni študij, 45 odstotkov v visokošolski strokovni študij, šest odstotkov pa v enovit magistrski študij. Tudi med novinci je bilo več žensk (58 odstotkov) in več rednih študentov (84 odstotkov).

Delež tujih študentov močno narasel

V študijskem letu 2022/23 je bilo na študij v Sloveniji vpisanih več tujih študentov kot leto prej. Glede na državljanstvo jih je bilo 9.426 oziroma 10,2 odstotka več, glede na državo stalnega prebivališča 8499 ali 9,9 odstotka več), glede na državo, v kateri so pridobili srednješolsko izobrazbo, pa 8617 ali 9,9 odstotka več.

Tuji študenti prihajajo iz več kot 120 različnih držav, od tega je iz štirih v Sloveniji vpisanih po več kot tisoč študentov – iz Bosne in Hercegovine, Hrvaške, Severne Makedonije in Srbije.