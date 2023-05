V bližini naselja Nomenj, na cesti med Bledom in Bohinjem, je sinoči, nekaj čez deseto uro zvečer, prišlo do prometne nesreče, v kateri je voznik avtomobila trčil v medveda. Po navedbah Rolanda Brajiča iz Policijske uprave Kranj je žival na mestu nesreče poginila. Pristojni so truplo odpeljali, na kraju so bili tudi gasilci PGD Bohinjska Bistrica, ki so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator na avtu ter nudili pomoč policiji in lovcem lovskega društva Nomenj - Gorjuše. Na avtomobilu je nastala večja materialna škoda.

O smrti medveda na cesti smo pisali že sredi aprila. Takrat sta bila v prometnih nesrečah na cesti med Škofljico in Turjakom udeležena kar dva. Tisti, v katerega so trčili na cesti med Turjakom in Pijavo Gorico, je poginil. V drugi nesreči le kakšnega pol kilometra proti Ljubljani in to na isti cesti pa je bil medved ranjen in je pobegnil v gozd.

