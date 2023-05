Programski svet RTVS za spoštovanje jezikovne kulture in kulture govora na radiu in televiziji

Programski svet RTVS je glavnino današnje seje namenil jezikovni kulturi in kulturi govora na radiu in televiziji. Varuhinja pravic gledalcev in poslušalcev RTVS Marica Uršič Zupan je namreč ugotovila denimo, da je govorno izobraževanje na televiziji prešibko in nesistematično. Na seji so se zavzeli za uresničitev ukrepov, ki jih je predlagala.