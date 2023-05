Doslej je v zgodovini lige NBA vsaka ekipa, ki je zmagala na prvih treh tekmah v boju na štiri zmage, tudi napredovala v naslednji krog. Že v torek zvečer po lokalnem času ima Miami v svoji dvorani Kaseya Center prvo priložnost za veliki finale NBA.

Jimmy Butler, ki je bil doslej za vročico izjemen v končnici, se tokrat s 16 točkami pri Miamiju ni preveč izkazal. zato pa je na sceno stopil Gabe Vincent, ki je z 29 točkami, od tega je dosegel šest trojk, prišel do strelskega rekorda kariere. »Ne vem, če sem res koga presenetil. Nocoj smo igrali dobro. Dobro v obrambi, dobro v napadu, tekmeca smo prisilili k napakam,« je po tekmi dejal Vincent. »A to je le ena tekma na poti do štirih zmag. S tremi še nismo zadovoljni,« je opozoril.

Duncan Robinson je k zmagi dodal 22 točk s klopi, Miami pa skuša postati šele drugo osmopostavljeno moštvo po New York Knicks leta 1999, ki bi prišlo vse do finala lige.

Kelti so zdaj pred težko nalogo, saj tudi zgodovina ni na njihovi strani. Tokrat je razočaral prvi zvezdnik Jayson Tatum z le 14 točkami, ob tem je zadel le enega od sedmih poskusov za tri. Jaylen Brown je zbral 12 točk in zgrešil vseh svojih sedem trojk.

Tudi finale zahodne konference je za zdaj precej enosmeren. V dvoboju med Denver Nuggets, katerih član je tudi Slovenec Vlatko Čančar, in Los Angeles Lakers moštvo iz Kolorada prav tako vodi s 3:0.