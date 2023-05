Po prvih podatkih oblasti je šlo za gnečo navijačev, ki so poskušali vstopiti na stadion Cuscatlan v glavnem mestu te srednjeameriške države San Salvador, da bi gledali tekmo med Alianzo in FAS, dodaja AFP.

»Predhodno imamo negativne rezultate za 12 žrtev, devet jih je je tukaj na stadionu, še tri pa so v različnih bolnišnicah,« je novinarjem povedal direktor Nacionalne civilne policije (PNC) Mauricio Arriaza. »Salvadorski nogomet žaluje,« je dodal.

Minister za zdravje Francisco Alabi je dejal, da mreža bolnišnic v državi »zagotavlja zdravstveno oskrbo vsem pacientom«. Carlos Fuentes, tiskovni predstavnik skupine reševalnih služb Comandos de Salvamento, je dodal, da oskrbujejo oziroma so oskrbeli več kot 500 ljudi.

»Okoli 100 ljudi v resnem stanju so odpeljali v bolnišnice, pri nekaterih so se pojavili znaki zadušitve in druge vrste poškodb,« je še pojasnil Fuentes. Kot je dodal, se je stampedo očitno začel, ko so padla vrata stadiona, zaradi česar so se ljudje začeli gnesti.

Salvadorski predsednik Nayib Bukele je dejal, da bosta PNC in generalno državno tožilstvo preiskala incident, odgovorni pa bodo kaznovani. »Vsi bodo preiskani: ekipe, trenerji, stadion, blagajna, liga, zveza,« je predsednik zapisal na Twitterju in opozoril, da ne glede na to, kdo so krivci, ne bodo ostali nekaznovani.

Salvadorska nogometna zveza je v izjavi zapisala, da globoko obžaluje dogodke na stadionu in izraža solidarnost z družinami prizadetih in ubitih. Zveza bo takoj zahtevala poročilo, kaj se je zgodilo, in bo v najkrajšem možnem času sporočila ustrezne informacije, še piše AFP.

Tragedija v Salvadorju se je sicer zgodila sedem mesecev po tem, ko je 135 ljudi, med njimi več kot 40 otrok, umrlo v stampedu po nogometni tekmi v Malangu v Indoneziji, ko so navijači vdrli na igrišče. Indonezijski policist in dva uradnika tekme so zaradi nesreče prejeli zaporno kazen od 12 do 18 mesecev.