Iz generalnega državnega tožilstva v tej državi Srednje Amerike so sporočili, da sta med več aretiranimi osebami predsednik Alianze Pedro Hernandez in vodja varnosti kluba Edwin Abarca Ventura.

Pričakovati je, da se bodo aretirani v prihodnjih dneh prvič pojavili pred sodiščem. Proti osumljencem bodo vložili obtožnice zaradi naklepnega uboja, povzročitve poškodb in povzročitve splošne nevarnosti.

Do prerivanja navijačev, kar je nato privedlo do tega, da so se ljudi zadušili oziroma so jih poteptali, je prišlo v soboto, ko številnim, kljub temu, da so imeli vstopnice, niso dovolili vstopa na stadion.

Tožilci so prepričani, da so organizatorji tekme nezakonito prodali več vstopnic, kot bi jih smeli oziroma kolikor je bila sploh zmogljivost stadiona. Naprodaj so bile namreč tudi vstopnice, ki so jih natisnili za prejšnje tekme. Generalni direktor policije v Salvadorju Mauricio Arriaza Chicas je dejal, da preiskujejo tudi organizirane navijaške skupine kluba.

Preiskava je pokazala, da stadion ni imel dovolj vrat za vse imetnike vstopnic in da vhodov na stadion, ki so bili na voljo, niso odprli dovolj zgodaj, da bi lahko ljudje varno vstopili na stadion.

Šlo je sicer za tekmo četrtfinala med kluboma Alianza in FAS iz Santa Ane v okviru končnice salvadorskega prvoligaškega prvenstva clausura.

Tekmo so prekinili po 16 minutah, potem ko so glavnega sodnika obvestili o stampedu na južnem delu stadiona.

Vseh 12 umrlih je bilo navijačev domače Alianze, kluba iz prestolnice San Salvadorja.

Salvadorska nogometna zveza je klub Alianza kaznovala z enoletno prepovedjo igranja na stadionu Cuscatlan, po največji športni nesreči v zgodovini te države pa so odpovedali preostanek končnice prvenstva, kar pomeni, da ne bodo razglasili prvaka.