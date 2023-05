Miami proti Bostonu povedel z 2:0 v zmagah

Košarkarji Miami Heat so v drugi tekmi konferenčnega finala vzhodne konference v severnoameriški ligi NBA še drugič premagali Boston Celtics, tokrat so bili boljši s 111:105. Kelti, drugopostavljeni nosilci končnice na vzhodu, so tako zapravili prednost domačega igrišča, saj so doma še drugič izgubili. Serija se zdaj seli v Miami.