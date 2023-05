#intervju Michael Newton profesor prava in strokovnjak za vprašanje vojnih zločinov: Putin dela resno napako, če misli, da bodo obtožbe proti njemu izginile

Michael A. Newton je prepričan, da nalog mednarodnega kazenskega sodišča (MKS) za aretacijo ruskega predsednika Vladimirja Putina ne bo izginil ali čudežno izpuhtel. »Če to misli, dela napako,« pravi profesor prava z univerze Vanderbilt v Tennesseeju, priznani strokovnjak za vprašanje vojnih zločinov, ki je med drugim odigral veliko vlogo pri nastanku posebnega iraškega tribunala za sojenje Sadamu Huseinu in njegovim sodelavcem. Ne zdi se mu problematično, da ZDA niso pogodbenice MKS, z njim pa tesno sodelujejo. Bil je ekspertna priča na sojenjih o terorizmu, tri leta in pol pa tudi ameriški veleposlanik brez listnice za vprašanja vojnih zločinov. Ena od knjig, ki jih je napisal, govori o sojenju Sadamu Huseinu in nosi naslov Državni sovražnik. »Kot film Willa Smitha,« se nasmeji. Z njim smo se pogovarjali prejšnji teden, ko se je v Ljubljani udeležil konference o načelu »odgovornost zaščititi«.