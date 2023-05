Osamosvojitev osamosvojiteljev

Leta minevajo in vedno težje razumem, zakaj osamosvojiteljem ne dovolimo, da bi se osamosvojili. Ne razumem, zakaj jim vztrajno preprečujemo, da bi se odcepili od nas in naše zgodovine, zakaj jih želimo na vsak način zadržati znotraj meja našega videnja minulih dogodkov. Verjamem namreč, da bi bilo njim in nam veliko lepše, če bi se razšli in bi šel vsak od nas svojo pot nazaj. Lahko bi se razšli češkoslovaško in ostali prijatelji, in osamosvojitelji bi odprli svoje Muzeje slovenske osamosvojitve, postavili bi si spomenike v nadnaravni velikosti, organizirali bi sebi posvečene konference in simpozije ter napisali avtobiografske zgodovinske učbenike. Mi pa bi jih pri tem zgolj od daleč opazovali, tako kot nas na primer danes od daleč opazujejo Makedonci.