V nekaterih nevladnih organizacijah namreč opozarjajo, da je ministrstvo za notranje zadeve za naslednje dni napovedalo vračanje večjega števila prosilcev za mednarodno zaščito na Hrvaško. Kot so že večkrat poudarili, gre za »izredno sporne deportacije, saj so na Hrvaškem široko in verodostojno dokumentirane kršitve osnovnih človekovih pravic prosilcev za azil«. »Poročila o zlorabah, zapiranju, ustrahovanju, odrekanju hrane, vode in nujne medicinske pomoči bi morala biti več kot zadosten alarm, da slovenska vlada preneha z vračanji in situacijo vsaj resno preuči,« so zapisali v sporočilu za javnost.

Na ministrstvu so poudarili, da pred najavo predaje prosilca drugi državi članici EU počakajo na odločitev prvostopenjskega sodišča, čeprav jim tega v skladu z zakonodajo ni treba, saj pritožba zoper sklep o zavrženju prošnje za mednarodno zaščito ne zadrži izvršitve.

»Šele če upravno sodišče tožbo zavrne, hkrati pa tudi zavrne zahtevo za izdajo začasne odredbe, ministrstvo za notranje zadeve začne postopek vračanja še pred pravnomočnostjo odločitve,« so zapisali.

Ob tem so ponovili, da prošnjo za mednarodno zaščito obravnava tista država, ki je skladno z Dublinsko uredbo za to pristojna. Ko na podlagi meril te uredbe ministrstvo ugotovi, da je za obravnavo prošnje za mednarodno zaščito pristojna druga država članica, izda odločitev o predaji.

Na ministrstvu so še navedli, da so v prvem četrtletju letos prejeli 1917 prošenj za mednarodno zaščito, priznali pa 31 statusov. Dodali so, da se tudi letos nadaljuje trend samovoljnega zapuščanja Slovenije s strani prosilcev za mednarodno zaščito, državo jih zapusti kar 89 odstotkov, v povprečju pa tukaj ostanejo od 15 do 16 dni.

Ob tem so navedli, da so leta 2021 izvedli pet predaj v Nemčijo, po eno pa v Italijo in na Nizozemsko. Lani so osem migrantov predali na Hrvaško, v Italijo pet, po dva v Nemčijo in na Dansko, po enega pa v Avstrijo, Estonijo in Francijo. Letos so na Hrvaško predali tri, enega pa v Nemčijo.

Člani iniciative prosilcev za azil in podpornih organizacij so sicer na današnjem solidarnostnem shodu ob napovedanem vračanju dveh prosilcev za azil na Hrvaško zahtevali, da vlada to prepreči. Na ministrstvo za notranje zadeve, vlado in premirja Roberta Goloba so naslovili zahtevo, da se situacija z vračanjem prosilcev za azil na Hrvaško reši še danes. Okoli 10. ure jih je sprejela tudi predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič, ki jim je izrazila sočutje, a ni podala konkretnih obljub glede tega, da bi lahko bila njihova situacija razrešena še danes, so pojasnili organizatorji shoda.