Z globo v višini 300 evrov bodo v Splitu v času turistične sezone kaznovali uživanje alkohola na površinah za javne namene. Mednje spadajo površine, ki so od šol in vrtcev oddaljene manj kot sto metrov, in površine znotraj cone, ki zajema območje mesta znotraj baročnega obzidja, zgrajenega v 17. stoletju.

Enake bodo tudi globe za opravljanje potrebe na javnih površinah, spanje na zelenicah, v parkih, na trgih in drugih površinah za javne namene, uživanje hrane ali pijače na teh površinah in zadrževanje v gostinskih lokalih po koncu obratovalnega časa.

S 300 evri bodo kaznovali tudi plezanje ali sedenje na spomenikih in spominskih ploščah ter plezanje in kopanje v fontanah. S 150 evri pa bodo kaznovali bruhanje na javnih površinah ter gradbena dela med 14. in 17. uro in 22. in 7. uro zaradi preprečevanja hrupa.

Mesto Split bo kmalu objavilo tudi javni razpis za najem varnostnikov, ki bodo pomagali policiji pri nadzoru javnega reda. »V 90 dneh turistične sezone bo med 22. in 4. uro na terenu policistom pomagalo okoli deset varnostnikov,« je po poročanju Hine izjavil namestnik splitskega župana Bojan Ivošević.

Odlok o javnem redu in miru, ki uvaja nove globe, je splitski mestni svet ponoči sprejel po petnajstih urah zasedanja. V minuli turistični sezoni so bili sicer pogosti medijski zapisi o neprimernem vedenju turistov na javnih mestih v Splitu, kar je povzročilo zgražanje prebivalcev tega mesta.