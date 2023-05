Poleg manjšinskih svetov so Slovenci na Hrvaškem izvolili tudi svoje predstavnike v karlovški, varaždinski, zadrski, osiješko-baranjski, šibeniško-kninski in splitsko-dalmatinski županiji ter mestih Zadar, Samobor in Split, je objavila hrvaška volilna komisija. Hrvaška ustava opredeljuje 22 manjšin. Svoje predstavnike je v nedeljo izbiralo 235.000 polnoletnih pripadnikov manjšin. Volitve so potekale v enotah lokalne in regionalne samouprave, kjer na podlagi popisa prebivalstva iz leta 2021 živi z zakonom predpisano zadostno število pripadnikov določene manjšine.

Med zadnjim popisom prebivalstva na Hrvaškem se je za Slovence izreklo 7729 oseb oziroma 0,2 odstotka prebivalcev Hrvaške. Na volišča jih je v nedeljo prišlo približno 348, pred štirimi leti pa približno sto več. Najnižja volilna udeležba med pripadniki slovenske narodne skupnosti na Hrvaškem je bila letos v mestu Samobor, kjer je svojega predstavnika volilo 1,49-odstotka volilnih upravičencev, najvišja pa v kraju Čabar, kjer je volilna udeležba znašala 11,76 odstotka, kažejo podatki Inštituta za narodnostna vprašanja, enota Reka. Največ, 7,47 odstotka pripadnikov slovenske manjšine je volilo občinske svete, najmanj, 3,89 odstotka pa županijske svete, pa kažejo podatki državne volilne komisije. Za mestne svete je glasovalo 4,36 odstotka volilnih upravičencev, za predstavnike v županijah 4,02 odstotka, za predstavnike v mestih pa 5,14 odstotka.

Ker so rezultati popisa pokazali upad števila pripadnikov slovenske manjšine, je ta od zadnjih manjšinskih volitev leta 2019 izgubila pravico do svojega predstavnika v sisaško-moslavški in bjelovarsko-bilogorski županiji, medtem ko v splitsko-dalmatinski in zagrebški županiji nima več pravice do sveta. Predstavnika v mestnih svetih je izgubila v Karlovcu, Varaždinu, Osijeku in Poreču.

Po svoji številčnosti bi slovenska manjšina lahko volila svoje predstavnike tudi v nekaterih drugih hrvaških mestih, občinah in županijah, večinoma na območjih ob meji s Slovenijo, a ni bilo kandidatov.