Plesna zveza Slovenije bo kot koordinator projekta European Quadrille Dance Festival koordinirala ulično četvorko v Sloveniji in še petih drugih evropskih državah. Gre za edinstven evropski projekt, ki preko glasbe in enostavne plesne koreografije povezuje mlade širom Evrope, so zapisali v sporočilu za javnost.

Pod okriljem Plesne zveze Slovenije bodo mladi tako plesali v Ljubljani, Mariboru, Novi Gorici, Murski Soboti, Novem mestu, Velenju, Ajdovščini, Lendavi, Ljutomeru, Postojni, Brežicah, Krškem, Črnomlju, Tolminu, Slovenskih Konjicah, Sežani, Šentjerneju, Mirni, Litiji in na Ptuju, ter v 25 krajih v Srbiji, na Slovaškem, Madžarskem, Severni Makedoniji in Črni gori.

Največja prireditev bo v Ljubljani, kjer bo maturantska četvorka potekala pod imenom Parada ljubljanskih maturantov 2023 v organizaciji ljubljanske dijaške skupnosti, ki povezuje vse ljubljanske dijakinje in dijake ter deluje pod Študentsko organizacijo Univerze (ŠOU) v Ljubljani. Pri financiranju in organizaciji pa jim pomaga tudi Mestna občina Ljubljana. Na četvorki pričakujejo več kot 2500 maturantov iz več kot 20 ljubljanskih srednjih šol.

Za predvajanje četvorke in radijski prenos v vse kraje bo poskrbel Radio Slovenija International, ki se bo ta dan od 11.30 javljal v živo s prizorišč v tujini in Sloveniji.

Plesna zveza Slovenije je sicer tudi imetnik zadnjih treh Guinnessovih rekordov v sinhronem plesanju v letih 2009, 2010 in 2011. Rekord iz leta 2011 s 33.202 udeleženci še vedno velja za največje število simultano plešočih v četvorki.