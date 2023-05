Slovenščina, kdo bo tebe ljubil?

Pred kratkim sem v trgovskem središču čakal pred blagajno v daljši vrsti. Pred mano sta se živahno in glasno pogovarjali dekleti, po videzu sodeč srednješolki ali študentki. Pogovor je tekel v odlični angleščini o opravljenem nakupu in izbranih artiklih. Pomislil sem, da sta mogoče dijakinji na izmenjavi oziroma študentki programa Erasmus. Ko smo prišli do blagajne, pa sta se začeli z blagajničarko pogovarjati v »kleni« štajerščini. Ko sem naslednjič v parku poslušal pogovor dveh deklet ponovno v angleščini, sem šele razumel, da gre za navado, bolje reči razvado, ko se mladi iz kdo ve kakšnih razlogov med seboj občasno pogovarjajo v angleščini. Potrditev sem dobil tudi od drugih, kar me je navdalo z določeno mero nelagodja. Mogoče bo kdo dejal, da gre pač za »afnanje« mladih, kar lahko deloma drži, vseeno pa je to prepogost pojav, da ne bi nosil določenega sporočila.