Z ministrstva za izobraževanje so sporočili, da je opozorila o domnevno podtaknjenih bombah prejelo 78 osnovnih in 37 srednjih šol. Učence in učitelje so evakuirali, policija pa pregleduje šole. Zaradi varnosti učencev in učiteljev so pouk v prvi izmeni prekinili, dokler policija ne bo končala preverjanja resničnosti sporočil. V nekaterih šolah so preverjanje že končali, tako da v njih pouk nadaljujejo. Šole bodo učence in njihove starše obvestile, kdaj bodo lahko nadaljevali pouk. V nekaterih šolah so se že odločili za pouk na daljavo.

Posebno napete razmere

V Srbiji in drugih balkanskih državah so v zadnjem letu večkrat poročali o lažnih bombnih opozorilih, do današnjih v Beogradu pa prihaja v času, ko so v Srbiji po dveh smrtonosnih napadih v začetku meseca razmere še posebej napete. V napadu 3. maja je 13-letni učenec na svoji osnovni šoli Vladislav Ribnikar v Beogradu ubil devet učencev in varnostnika. Dan kasneje pa je 21-letnik v treh vaseh blizu Mladenovca ubil osem ljudi, večinoma mladih.

Po strelskih napadih poteka v Srbiji akcija predaje nezakonito pridobljenega orožja, v okviru katere so od 8. maja prebivalci izročili že okoli 20.000 kosov orožja in milijon kosov streliva. Akcija, v okviru katere imetnike nezakonitega orožja ne bodo kaznovali, bo trajala do 8. junija. Potem bodo sledile hišne preiskave ob strogih denarnih in zapornih kaznih.