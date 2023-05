Sodniki so pet roparjev obsodili na zaporne kazni od štirih let in štirih mesecev do šestih let in treh mesecev. Šestega obtoženca so oprostili. Roparji pripadajo hudodelski združbi Remmo, ki je del kriminalnega podzemlja Nemčije, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Moške so obsodili, potem ko so januarja po dogovoru med obrambo, tožilstvom in sodiščem priznali krivdo. Eden od njih je sicer pri kraji sodeloval tako, da je pridobil predmete, s katerimi sta dva roparja razbila vitrino. Sojenje se je začelo januarja lani.

Štirje obsojenci morajo ob tem plačati tudi kazen zaradi uničenja ključavnice in vitrine, v kateri je bil nakit. Večino dragocenega nakita iz zakladnice so obsojenci vrnili konec lanskega leta, vendar obstaja verjetnost, da so nekatere dragocenosti za vedno izgubljene.

Dva od petih roparjev sta 25. novembra 2019 v sobano v muzeju na dresdenskem gradu vdrla skozi okno, nato pa sta odšla do vitrine, kjer je bilo razstavljenih skoraj sto predmetov, jo razbila in vzela 21 kosov nakita s približno 4300 diamanti in drugimi dragimi kamni iz 17. in 18. stoletja. Po pobegu so roparji avtomobil za pobeg zažgali.

Skupna vrednost ukradenega nakita je 116,8 milijona evrov, ob kraji pa so povzročili tudi za več kot milijon evrov škode, saj so zažgali transformator, s tem pa prekinili dobavo električne energije za ulične svetilke in varnostne alarme, še poroča dpa.

Zakladnico, znano kot Zeleni svod, ki velja za eno največjih baročnih čudes v Nemčiji, je med letoma 1723 in 1730 zgradil saški volilni knez in poljski kralj Avgust, ki je rad nabavljal dragocene predmete in umetnine.