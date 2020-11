Pred skoraj letom dni so neznanci v nemškem Dresdnu izpeljali nemara največji rop muzeja v zgodovini. Spektakularno so vdrli v zakladnico muzeja na dresdenskem gradu. Odnesli so diamante, rubine, zlatnino, vsaj tri zbirke baročnega nakita iz 18. stoletja, med drugim 49-karatni beli dresdenski diamant, zaponko s 16-karatnim diamantom, diamantno broško ter varovalo sablje z devetimi večjimi in kar 770 manjšimi diamanti. Ukradeni predmeti so bili za muzej seveda neprecenljivi, nekateri nemški mediji pa so takrat zaklad ocenili na kar milijardo evrov. Včeraj so v Berlinu aretirali tri osumljence, ki naj bi rop izpeljali v jutranjih urah 24. novembra lani. Vsi naj bi bili pripadniki istega klana, še dva pa iščejo s tiralico.

Nadzorne kamere so posnele roparja, ki sta vlomila skozi okno, zaščiteno z rešetkami. Predtem so zažgali električno omarico v bližini, da je zmanjkalo toka, a kamere so še vedno delovale. Roparji so morali biti precej drobne postave, da so lahko vdrli skozi okensko odprtino. Vsega, kar se je nahajalo v notranjosti, sploh niso mogli vzeti s seboj, pobegnili so namreč skozi isto okno. Varnostniki so jih sicer opazili, vendar niso posredovali, ker niso bili oboroženi. Kasneje so bili celo osumljeni sodelovanja pri ropu, a ni znano, kako se je razpletla ta smer preiskave. Šestnajst policijskih vozil je v petih minutah prišlo na kraj zločina, a so roparji pobegnili. Za seboj so pustili goreče vozilo.

Včeraj je v berlinskem okrožju Neukölln vladalo malodane obsedno stanje. Več kot 1600 policistov je sodelovalo v hišnih preiskavah in pri aretaciji treh osumljencev. Preiskali so kar 18 stanovanj, številne garaže in avtomobile. Podrobnosti preiskave včeraj še niso bile znane, prav tako ni jasno, ali so našli kaj od ukradenega. Dresdensko tožilstvo je sporočilo le, da aretirane sumijo ropa in podtikanja požara, s policije pa, da so v preiskavah iskali ukradene predmete in druge morebitne dokaze, kot so obleke, orodje, telefoni. Popoldne so sporočili še, da še vedno iščejo dva osumljenca, in sicer brata Mohameda in Abdula Remmo.

Nemški mediji so neuradno poročali, da so aretirani stari od 23 do 26 let, med njimi je tudi Wissam Remmo, stari znanec policije in sodišč. Tudi druga dva naj bi bila člana tako imenovanega klana Remmo. Nemški Bild je poročal še, da naj bi roparji pred letom dni iz Dresdna v Berlin pobegnili s taksijem in da so jih ujeli s pomočjo DNK-sledi. pk