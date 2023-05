Italijanska policija je v pristanišču Gioia Tauro v južni regiji Kalabrija zasegla 2,7 tone izjemno čistega kokaina, skritega v zabojnikih s 78 tonami banan. Pošiljka je bila na poti iz ekvadorskega mesta Guayaquil, ladja bi se na poti ustavila še v gruzijskem pristaniškem mestu Batumi, končna destinacija pa je bila Armenija. Na črnem trgu naj bi bila droga vredna okoli 800 milijonov evrov. Po navedbah policije so jo odkrili s pomočjo posebnih skenerjev, na koncu pa jim je na pomoč priskočil še štirinožni Joel, sledni kuža.

Po navedbah italijanske policije so v zadnjih nekaj dnevih v istem pristanišču zasegli še dodatnih 600 kilogramov kokaina, skritega v zabojnike s sadjem, ki so jih poslali iz Ekvadorja. Pošiljke so bile na poti v Italijo, Grčijo, Gruzijo in na Hrvaško. V Kalabriji ima sicer sedež en največjih in ena najvplivnejših kriminalnih organizacij v Evropi, 'Ndrangheta. Mafijski združbi med drugim očitajo pranje denarja, izogibanje davkom, goljufije in tihotapljenje drog. Obvladovala naj bi velik del svetovne trgovine s kokainom. Pred dvema tednoma so v osmih evropskih državah, tudi v Sloveniji, v obsežni mednarodni operaciji pridržali več kot 130 njenih članov.

Droge plavala po morju

Pred mesecem dni pa so večjo količino kokaina, šlo je za dve toni, našli na domačem pragu Cosa Nostre na Siciliji. V morju ob vzhodni obali so drogo našli v 70 paketih, ki so plavali v morju. Zaviti so bili v nepremočljiv material, skupaj jih je držala ribiška mreža. Opremljeni so bili s sledilno, svetlečo napravo, opazilo pa jih je nadzorno letalo italijanske mornarice. Po navedbah policije je pakete tam najverjetneje pustila ena od tovornih ladij, ki pogosto plujejo po tem delu obale, da bi jih nato pobrali z manjšimi čolni in prepeljali na celino. Izvor kokaina je bila ena od južnoameriških držav, po oceni policije pa bi lahko zasežena količina na ulici dosegla vrednost več kot 400 milijonov evrov. Na podoben prizor, na vodi lebdeče pakete, so februarja letos naleteli ob novozelandski obali. Zasegli so 3,2 toni kokaina v 81 zavojih, vrednega več kot 300 milijonov evrov. Droga naj bi bila na poti v Avstralijo, količina pa naj bi zadostovala za letno oskrbo s kokainom (na Novi Zelandiji pa za 30 let). Gre za enega največjega zasegov v zgodovini Nove Zelandije in Avstralije.

Več proizvodnje, več zasegov

Po navedbah tiskovne agencije Ansa je v obeh primerih šlo za rekordno količino zasežene droge v Italiji v zadnjih 30 letih. Od leta 2020 se je količina zasežene droge v naši zahodni sosedi močno povečala, takrat so skupno zasegli 13,4 tone belega prahu, lani pa 28,1 tone, torej dvakrat več. Leta 2021 se je številka ustavila pri nekaj več kot 20 tonah. Podobno rast številk beležijo tudi v drugih evropskih državah, kaže poročilo Urada ZN za droge in kriminal (UNODC), v katerem obenem opozarjajo na rekordno povečanje proizvodnje kokaina. Po prvotnem rahlem zatonu na začetku pandemije so južnoameriški karteli koronakrizo uporabili za ponoven razcvet tihotapljenih drog. V različnih evropskih pristaniščih letno zasežejo več kot 200 ton kokaina, kar po ocenah strokovnjakov sicer predstavlja le kakih petnajst odstotkov tihotapljene količine iz Latinske Amerike. Največ kokaina, ki ga zasežejo v državah EU, na evropska tla prispe v ladijskih zabojnikih. Drogo tihotapijo tudi z manjšimi čolni, ribiškimi ladjami, na jadrnicah pa tudi na narko podmornicah. Kolumbijske oblasti so v petek zasegle eno od njih, s katero so prevažali tri tone kokaina. Gre za največjo mamilarsko podmornico, kar so jih v Tihem oceanu odkrili vse od leta 1993. 30 metrov dolgo plovilo so izsledili z radarji ladij kolumbijske mornarice, na njem pa našli več kot sto paketov droge. Po navedbah treh prijetih, ki naj bi jih v nezakonito dejanje prisilili v kartelu, so bili na poti v Srednjo Ameriko. Pristojni so z ulic tako odstranili kakih 7,6 milijonov doz mamila, kartel pa prikrajšali za kakih sto milijonov dolarjev dobička.