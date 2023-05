Drugi Slovenski teden nakita, ki poteka na petih lokacijah po Sloveniji, je posvečen oblikovalcem sodobnega nakita, ki so v svojem poklicu velikokrat prezrti, saj je fokus pri tovrstni umetnosti običajno usmerjen v končni izdelek. Kot smo lahko videli na razstavi v Ateljeju SEM (Slovenski etnografski muzej), so kosi nakita usmerjeni v ustvarjalce. V misli, ki se jim porajajo. V stališča, ki jih izražajo. V čustva, ki jih vodijo. V zgodbe, ki jih pripovedujejo brez besed. Tudi tema letošnjega tedna nakita je »Sodobna alkimija – umetnost preoblikovanja«.

Razstave na eni lokaciji

»Nakit je vedno kemični proces. Sama ga gledam tudi skozi svoja razmišljanja. Svoja čustva in zgodbe pretočim v kovino, kose nakita, ki na nekem nivoju govorijo o osebnem občutju. Tokrat smo želeli, da si je lahko vsak oblikovalec sam izbral, ali bo govoril o preteklosti, sedanjosti ali prihodnosti,« je povedala oblikovalka Dalija Sega, ki tudi razstavlja v Ateljeju SEM. Segova poudari, da je oblikovanje nakita proces transformacije. »Nekateri kosi razstavljenega nakita niso funkcionalni in so narejeni iz zelo različnih materialov. To pomeni, da lahko ob nošenju tudi razpadejo. Govorimo o konceptu, ki vodi nekatere oblikovalce,« je še povedala Dalija Sega.

Že drugi Slovenski teden nakita je potrditev, da je ekipa oblikovalk lani postavila močne temelje. »Lanski odziv kolegov in javnosti je bil dobra spodbuda za letošnji dogodek. Že lani je imela Olga Košica vizijo, da bomo zgodbo še širili, si prizadevali za večjo prepoznavnost in odmevnost,« je povedala Segova in poudarila, da so z letošnjim dogodkom naredili podlago za dober projekt, ki lahko traja leta in je oziroma bo vsako leto boljši.

Letošnja novost tedna nakita je predvsem ta, da so razstave na eni lokaciji. Lani so bili oblikovalci razpršeni po različnih lokalih in galerijah, kar je bilo tudi za obiskovalce precej naporno in težko si je bilo v tednu dni vse ogledati ter govoriti z vsemi oblikovalci. »Zgodilo se je, da si veliko ljudi ni uspelo ogledati vsega. Tudi meni ni uspelo,« je povedala Dalija Sega, ki se v Ljubljani predstavlja s kolekcijo Štirje elementi, ta pa je sestavljena iz ogrlice, zapestnice in dveh prstanov. »Ogrlica predstavlja zemljo. Del ogrlice je iz srebra s teksturo zemlje. Na ogrlici je tudi žabica, ki je dvoživka ter povezuje zemljo in vodo. Drugi del ogrlice je iz srnjakovih rogov in kamna rodonita. Zapestnica predstavlja vodo, je iz srebra in s kamnom krizopraz. Prstan je iz srebra, bakra, surovega diamanta in citrina. Postavljen je v kompozicijo na železno ploščo skupaj z ognjenimi opali, rubini, granati, citrini in safirji. Celotna kompozicija predstavlja ogenj s plameni in iskricami,« je oblikovalka opisala kolekcijo in dodala, da je četrti kos nakita predstavljen skozi fotografijo in ne kot fizični kos nakita. »Simbolizira zrak, na fotografiji pa je srebrni prstan v obliki krokarja z zvezdnim safirjem.«

Mednarodna udeležba, tekmovanja in predavanja

Posebnost letošnjega dogodka so oblikovalci iz tujine. Samo v Ljubljani jih razstavlja 29, prihajajo pa z različnih koncev sveta. Poleg iz bližnjih Italije, Romunije, Makedonije tudi iz Češke, Ukrajine, celo iz Mehike in Kitajske. Nekateri so svoje kose le poslali, drugi so se dogodka tudi udeležili in bodo imeli na povabilo gostitelja predavanja. »Vseh devet oblikovalcev iz Romunije bo razstavljalo na romunskem tednu nakita oktobra, tja pa smo vabljeni tudi mi,« je povedala Olga Košica, ki je bila nad četrtkovim odprtjem navdušena. »Lepo je bilo poklepetati in se družiti z oblikovalci iz tujine. Videti in spremljati njihovo delo, ki je na neki način drugačno od našega,« je povedala Olga Košica in dodala, da so razstavljeni kosi nakita opremljeni s QR-kodami. »Obiskovalec tako izve veliko o kolekciji in oblikovalcu, ki nakit razstavlja. Pri tujih oblikovalcih so njihovi opisi prevedeni v slovenski jezik,« je povedala in izpostavila novost letošnjega tedna nakita – tekmovanje. »Gre za dodatno potrditev oblikovalcu. Podelili bomo tri nagrade: nagrado za zunanjega oblikovalca, za najboljšega oblikovalca leta in še nagrado za posebne dosežke na področju oblikovanja nakita.« V Ljubljani si je mogoče razstavljeni nakit ogledati do 21. maja, in sicer v delovnem času muzeja (od torka do nedelje med 10. in 18. uro, v četrtek do 20. ure). V galeriji sodobnega nakita Drat v Ljubljanski ulici v Izoli bo razstava na ogled vsak dan od 10. do 13. ure do 19. maja. V Mariboru oblikovalci nakita svoje delo razstavljajo v galeriji Vetrinjskega dvora, v Radovljici v galeriji Šivčeva hiša, v Slovenj Gradcu pa oblikovalce gosti Koroški pokrajinski muzej.