#Portret Michael Douglas, igralec, prejemnik canske častne zlate palme za življenjsko delo

Igralec in producent, ki je v poznih osemdesetih in zgodnjih devetdesetih letih prejšnjega stoletja postal utelešenje kardinalnih grehov poželenja in pohlepa ter na film vnesel zapeljivo karizmo še tako moralno spolzkim in sebičnim likom, bo na letošnjem odprtju canskega filmskega festivala prejel častno zlato palmo, kot poklon njegovi izjemni 50-letni karieri in angažmaju v kinematografiji.