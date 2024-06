Kdor je v zadnjih dneh obiskal slovensko obalo, je bil zagotovo presenečen, ko je namesto čistega morja zagledal lepljivo snov z neprijetnim vonjem. Gre sicer za naraven pojav sluzenja morja, ki smo mu bili nazadnje v Sloveniji priča pred dobrimi desetimi leti, vendar kot so povedali strokovnjaki, ne v tako velikem obsegu.

Čeprav se zdi, da je sluz najbolj moteča za kopalce, saj se jim ta lepi na kožo in lase, imajo s pojavom veliko težav tudi ribiči. Gosta sluz namreč maši njihove mreže in jih obtežuje, kar povzroča, da ulovijo manj rib, kot bi jih sicer.

Ogrožene morske živali

Vodja Morske biološke postaje Piran dr. Borut Mavrič je za Delo povedal, da so na dnu morja že v prejšnjem tednu opazili pojave pomanjkanja kisika. Nekateri morski organizmi, kot je na primer morska kumara, so zaradi tega prisiljeni živeti bližje morski gladini. »Pojav delnega ali popolnega pomanjkanja kisika bi lahko na dnu povzročil resno ekološko škodo in pomor živalskih vrst,« je povedal Mavrič. Kot enega izmed povodov za nastalo stanje je Mavrič navedel razlitje reke Pad v Jadransko morje, kar je povzročilo nenaden močan morski tok in velike količine sladke motne vode.