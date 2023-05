V pripravljalnem obdobju je slovenska hokejska reprezentanca odigrala deset tekem. Sedemkrat je zmagala in trikrat izgubila, med ekipami, ki jih je premagala, so bile tudi Avstrija, Madžarska in Danska. Vse tri ekipe bodo prav tako danes v Tampereju v skupini A igrale svoje prve tekme elitne divizije.

Zmaga vliva optimizem

Predvsem zadnja preizkušnja v Koebenhavnu je potrdila, da izbranciMatjaža Kopitarja SP pričakujejo v dobri formi. Ali v dovolj dobri, da bodo v svojem desetem nastopu v elitni diviziji ostali tudi v prihodnji sezoni, bodo pokazale tekme proti Danski, Kanadi, Norveški, Češki, Latviji, Slovaški in Kazahstanu. »Lahko smo zadovoljni z zadnjim testom pred svetovnim prvenstvom, a je zdaj od njega že nekaj dni in tekma s Švico bo popolnoma nekaj drugega. V Koebenhavnu smo odigrali svojo najboljšo tekmo v pripravljalnem obdobju. Bili smo močni na ploščku, ko pa je bil plošček v posesti Dancev, jim nismo pustili prav veliko prostora, tako da niso imeli veliko priložnosti. Zavedamo se, da nas v Rigi čakajo močnejši nasprotniki od Dancev, vendar je to način, kako igrati proti njim,« pravi selektor Matjaž Kopitar.

»Že prva tekma proti Švici, ki je vsekakor favorit, bo zelo težka, a do konca svetovnega prvenstva jih bo še šest in prav vsaka bo pomembna. Z mano na selektorskem mestu še nikoli nismo obstali v elitni diviziji, vsi si želimo, da bi nam v Rigi to končno le uspelo,« je še dodal Kopitar, ki večjih neznank v ekipi nima. Pričakujemo lahko, da bo v ogenj poslal hokejiste, ki so v torek na kolena spravili Dance. Največje breme bo zagotovo nosil napad Žiga Jeglič, Miha Verlič in Jan Urbas, ki navdušuje tudi v nemški ligi v dresu Bremerhavna. V vratih bo Gašper Krošelj.

»Na pripravah smo iz tekme v tekmo igrali bolje, še vedno pa bomo morali imeti hitrejši prehod v napadalno tretjino, kjer so naše rezerve. Res je, da imamo že na začetku dva težka nasprotnika, ampak v preteklosti smo že presenetili katero ob boljših reprezentanc. Vsekakor se ne smemo zanašati samo na to, da bo o obstanku odločala naša zadnja tekma s Kazahstanom,« je svojega selektorja dopolnil kapetan Jan Urbas.

Že namučili Švicarje

Tudi pred šestimi leti, ko je Slovenija do zdaj zadnjič igrala med elito, je v Parizu uvodni dvoboj igrala proti Švici, ki je po prvi tretjini vodila že s 4:0. V nadaljevanju tekme so Jan Muršak, Jeglič, Urbas in Robert Sabolič izid izenačili, potem pa, ko v podaljšku ni bilo zadetkov, je v kazenskih strelih v polno zadel le Damien Brunner. To je bila edina točka slovenske reprezentance v Franciji, medtem ko so Švicarji skupinski del tekmovanja končali na drugem mestu, v četrtfinalu pa jih je ustavila Švedska. »V Parizu smo se vrnili v igro, a bomo morali biti tokrat osredotočeni na igro že od prve sekunde naprej, kajti to bi bilo težko ponoviti. Eno leto sem igral v Švici, zato poznam večino njihovih igralcev. Zelo pomembno bo, da bomo dobro začeli,« pred današnjo tekmo opozarja Robert Sabolič, ki je leta 2019 igral za ekipo Ambri-Piotta.

Švica je v Rigo prišla z izredno izkušeno ekipo, na čelu z 39-letnim Andresom Ambuhlom, za katerega bo to že rekordno 18. SP, do zdaj pa je na njem igral že 123 tekem. V vratih je štiri leta mlajši Leonardo Genoni, od mlajših igralcev pa velja izpostaviti branilca Tima Bernija in Janisa Moserja ter napadalca Nina Niederreiterja in Denisa Malgina, ki igrajo v ligi NHL. O moči švicarskega klubskega hokeja le podatek, da bo na SP kar 33 hokejistov iz drugih reprezentanc, ki igrajo v njihovem državnem prvenstvu.

V pripravah na SP so Švicarji odigrali devet tekem, v zadnjih dveh so bili boljši od Finske in Češke, kar pomeni, da so očitno v vrhunski formi. Lani so skupinski del tekmovanja končali na prvem mestu skupine A, v četrtfinalu so jih ustavile ZDA, tako da so na SP ostali pri treh srebrnih in šestih bronastih kolajnah.

Kanadčani s pomlajeno zasedbo

Drugi nasprotnik Slovenije na SP v Parizu je bila, kot bo tudi v Rigi, Kanada, ki je zmagala s 7:2. Strelca za Slovenijo sta bila Muršak in Urbas. Najuspešnejša država na SP, skupaj ima kar 27 zlatih, 16 srebrnih in devet bronastih kolajn, se je na zadnjih treh SP v finalu vedno pomerila s Finsko, lani pa je osvojila drugo mesto. Tudi letos Kanadčani veljajo za ene glavnih favoritov, na stavnicah so celo na prvem mestu, v Rigo pa so prišli v pomlajeni zasedbi. Pred prihodom v glavno mesto Latvije so se ustavili v Budimpešti, kjer so s 5:2 premagali Madžare, kar je bila tudi njihova edina pripravljalna tekma.

V ekipi imajo le štiri igralce, starejše od 30 let, to sta branilca Tyler Myers in Brad Hunt ter napadalca Calgary Flames Tyler Toffoli in Milan Lucic. Myers in Lucic sta edina z izkušnjami s SP, medtem ko je 23-letni napadalec Jack McBain igral na lanskih OI v Pekingu. Zanimivo bo spremljati nastope Adama Fantillija, igralca univerze Michingan, ki naj bi bil na letošnjem naboru NHL med najbolj iskanimi igralci. Predlani je Kanada v Rigi prve tri tekme izgubila, nato pa so ekipo okrepili igralci iz NHL in po sedmih zaporednih zmagah prišli do zlate kolajne. Njihov selektor je Andre Tourigny, sicer glavni trener ekipe Arizona Coyotes, na zadnjih dveh SP pa je bil eden od pomočnikov selektorja.