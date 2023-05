O mladih strelcih na ljudi: Vzgoja za človečnost je v rokah vseh

Ko se zgodijo dejanja zla, ki jih povzroči človek, zlasti otrok ali mladostnik, iščemo krivce, ki so privedli do tragičnih dogodkov, jih omogočili, spodbudili. Tudi ob tem, kar se je zgodilo v Srbiji, slišimo različne razlage. Te sežejo od bioloških razlag, kot je psihopatija, do okrivljenja družine, šole, strokovnih služb, spleta, medijev, družbe kot celote. Ob razlagah človek lahko ugotovi, da je vse to že slišano, brano, da poznamo vse potencialne krivce že leta, desetletja in da nam vsa ta vednost ne pomaga veliko, da bi preprečevali takšna dogajanja.