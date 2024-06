Vaje ruske mornarice bodo potekale v zahodnem Pacifiku, Japonskem in Ohotskem morju. V njih bo sodelovalo 40 ladij, čolnov in podpornih plovil, kot tudi 20 helikopterjev, je pojasnilo ministrstvo.

Na videoposnetkih, ki jih je objavilo obrambno ministrstvo, je videti več ladij in podmornico, ki so izplule z ruskega daljnega vzhoda, kjer ima sedež tihomorska flota.

🇷🇺 ⚓️ Russian Pacific Fleet forces began deployment as part of a planned bilateral exercise with the Joint Command of the Northeastern of the Russian Federation which will be held from June 18 to 28 in the Pacific Ocean, Sea of ​​Japan and Sea of ​​Okhotsk. (More ⬇️) pic.twitter.com/jvGM21FNee