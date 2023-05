»Sovražnik je utrpel znatne človeške izgube. Naše obrambne sile so napredovale dva kilometra blizu Bahmuta,« je na Telegramu sporočila namestnica ukrajinskega obrambnega ministra Hana Maljar. »Ta teden nismo izgubili nobenega položaja v Bahmutu,« je dodala po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

O napredovanju ukrajinskih sil na delih frontne črte okoli Bahmuta so pred tem v četrtek poročali tudi ruski vojaški blogerji, medtem ko so v Moskvi napredovanje ukrajinskih enot zanikali.

Rusko obrambno ministrstvo je v izjavi sporočilo, da »posamezne izjave na Telegramu o 'preboju' na več točkah na fronti ne ustrezajo resničnosti« in dodalo, da so razmere »na območju posebne vojaške operacije pod nadzorom«, poroča britanski BBC.

Inštitut za preučevanje vojne pa je sporočil, da so ukrajinske sile verjetno dosegle uspeh v Bahmutu in prisilile ruske enote k umiku na nekaterih območjih fronte za približno dva kilometra.

Do ukrajinskih navedb o napredku pri Bahmutu prihaja le nekaj dni po tistem, ko je vodja ruske najemniške skupine Wagner Jevgenij Prigožin eno od ruskih enot obtožil, da je zapustila svoje položaje v bližini tega uničenega mesta, ki je sicer skoraj v celoti pod ruskim nadzorom.

Prigožin, čigar odnosi z rusko vojsko so se v minulih mesecih zaostrili, je obrambnega ministra Sergeja Šojguja povabil v Bahmut, da bi se iz prve roke prepričal o spopadih, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

»Glede na težko operativno situacijo in vaše dolgoletne bojne izkušnje vas prosim, da pridete v Bahmut, ki je pod nadzorom ruskih vojaških enot, in sami ocenite situacijo,« je Prigožin zapisal v odprtem pismu ministru, ki je bilo objavljeno na Telegramu.

Prigožin je bil že večkrat kritičen do obrambnega ministrstva in še zlasti Šojguja, med drugim zaradi pomanjkanja streliva za pripadnike njegove skupine Wagner. Pred dnevi je celo zagrozil z umikom svojih mož s položajev v Bahmutu, če ne bo prejel potrebnega streliva in oborožitve. V preteklih mesecih je tudi večkrat kritiziral rusko vojaško poveljstvo in po njegovem mnenju »pošastno birokracijo« v Moskvi, ki naj bi ovirala uspeh ruskih sil.