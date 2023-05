Nov val spopadov sta sicer potrdili obe sprti strani. »Napadi so potekali na širini treh kilometrov in globini 2,6 kilometra,« je na Telegramu sporočil Bilecki in dodal, da na tem ozemlju ni več ruskih vojakov, ukrajinske sile pa naj bi porazile vsaj dve ruski brigadi ter zajeli ujetnike.

Pred tem se je Jevgenij Prigožin, vodja ruske najemniške skupine Wagner, katere pripadniki se že dolgo bojujejo v Bahmutu in njegovi okolici, pritožil, da so ruske enote zapustile svoje položaje v bližini mesta. »Vse so pustili, pobegnili in pustili odprto fronto v širini skoraj dveh kilometrov in globini 400 metrov,« je dejal in posvaril pred nadaljnjim ukrajinskim napredovanjem.

Ukrajinski zunanji minister Dmitro Kuleba je medtem v pogovoru za nemški časnik Bild ponovil besede obrambnega ministra Oleksija Reznikova, ki je konec aprila posvaril pred prevelikimi pričakovanji glede ukrajinske spomladanske ofenzive.

»Te protiofenzive ne smatrajte za zadnjo, saj ne vemo, kaj se bo iz nje izcimilo,« je dejal Kuleba in pojasnil, da bi bila ta protiofenziva zadnja le, če bi ukrajinskim silam uspelo nazaj zavzeti vsa ozemlja, ki jih trenutno zaseda Rusija. Ob tem je ponovil tudi prošnje Kijeva po novih dobavah orožja.