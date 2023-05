Na drugem mestu je etapo končal Italijan Jonathan Milan (Bahrain Victorious) in na tretjem Nemec Pascal Ackermann (UAE Emirates). Fernando Gaviria (Movistar), ki se je od glavnine prvi pognal proti cilju, je na koncu zasedel peto mesto.

Za Pedersena je to prva zmaga na Giru, skupno pa 30. v karieri. S to zmago je zdaj zmagal na etapah vseh glavnih tritedenskih dirk, saj je pred tem že slavil etapne zmage na Touru in Vuelti.

Rožnato majico vodilnega v skupni razvrstitvi je zadržal Norvežan Andreas Leknessund (DSM), ki ima 28 sekund pred belgijskim zvezdnikom Remcom Evenepoelom (Soudal-Quick Step), ki je sicer v sredini deževni etapi dvakrat padel. Glavni tekmec Rogliča za skupno zmago je danes končal v glavnini tako kot Leknessund. Enako je storil Roglič, ki je v skupni razvrstitvi ostal peti z zaostankom minute in 12 sekund.

Danes se je 33-letni Kisovčan 15 km pred koncem znašel v težavah, saj je predrl zračnico na kolesu. Njegova ekipa je hitro priskrbela novega, skupaj s pomočniki pa se je pognal v lov na glavnino in jo hitro ujel.

Alessandro De Marchi (Jayco-AlUla) in Simon Clark (Israel-Premier Tech) sta sicer dolgo sama kolesarila na čelu etape s prednostjo več kot dveh minut, a ju je glavnina postopoma ujemala.

Precej je glavnina pospešila proti koncu etape, tako da je zaostanek za vodilnima en kilometer pred koncem znašal le še 15 sekund. Vodilna je glavnina ujela približno 300 metrov pred ciljem. V sprintu se je prvi pognal Gaviria, več moči pa je imel Pedersen.

»Zelo sem vesel. To je tisto, po kar smo prišli. Lepo je, da imamo zmago. Za ekipo je bil to težak dan in lepo je, da se ji lahko oddolžim s to zmago. Na koncu je bilo precej tesno, ni ju bilo lahko ujeti. Dolgo časa sta še vedno imela dve minuti prednosti, zato so morale vse ekipe uporabiti vse svoje kolesarje, ki so jih imele na voljo. Žal mi je zanju, saj sta se res dobro odrezala, vendar sem vesel, da sem zmagal,« je po etapi dejal Pedersen.

V petek bo na sporedu prva velika gorska etapa letošnjega Gira. Kolesarji se bodo na 218 km dolgi trasi od Capue do Gran Sasso d'Italie povzpeli za 3900 m, čaka pa jih tudi ciljni vzpon, na katerem se bodo dvignili nad 2000 m nadmorske višine.