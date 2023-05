Na okrožnem sodišču v Kranju se je na predobravnavnem naroku o svoji krivdi izrekel štiriinštiridesetletni Kranjčan Sandi Vešligaj. Tožilstvo mu v obtožnici očita kaznivo dejanje poskusa uboja, ki se lahko kaznuje z zaporom več kot pet let. Po besedah tožilca Jožeta Čeruja naj bi Vešligaj 28. januarja letos z nožem z devetcentimetrskim rezilom v predel trebuha zabodel Elvisa Deljanina. Dogodek se je zgodil pozno ponoči v kranjski soseski Planina v Ulici Nikole Tesle v neposredni bližini vrtca in trgovine Mercator, oškodovanec pa je bil pri tem hudo poškodovan.

Zaradi prebodene trebušne stene ter poškodb vranice, leve ledvice, debelega črevesa in rebra je utrpel anafilaktični šok zaradi krvavitve. »Oškodovanec je bil v konkretni življenjski nevarnosti, a je preživel zaradi takojšnje zdravniške pomoči, sicer bi na kraju dogodka umrl zaradi izkrvavitve ali okužbe. Ob prihodu reševalcev je bil v nezavesti, dogodka pa se zaradi hudih poškodb in vpliva psihoaktivnih snovi še danes ne spominja,« je pojasnil tožilec Jože Čeru, ki Vešligaju očita poskus uboja po prvem odstavku 115. člena kazenskega zakonika.

»Tip me je zaštihal!«

Sandi Vešligaj je bil do usodne januarske noči, ko so ga sprva za šest ur pridržali policisti, nato pa je bil napoten v hišni pripor, brez kazenske kartoteke. Med preiskavo se je zagovarjal, da je šlo za silobran. Med nočnim sprehodom naj bi naključno naletel na razposajeno družbo, ki je popivala. Mislil je, da bo v njej našel svojega kolega, a ga ni bilo, nato pa naj bi Deljanin, eden od članov opite druščine, skočil nanj. Lotil naj bi se ga s pestmi in mu zbil očala na tla. Vešligaj trdi, da je zaradi Deljaninove agresivnosti in omamljenosti od drog z namenom, da bi napadalca prestrašil in bi ga ta nehal napadati, iz žepa povlekel nož. Pojasnil je, da ga je zaradi občutka varnosti vselej nosil s seboj na sprehodih.

Po besedah tožilca Čeruja se priče, ki so bile navzoče ob krvavem dogodku, spomnijo zgolj besed Vešligaja, ki je zavpil: »Razbil mi je očala!« Ko jih je pobiral s tal, naj bi ga Deljanin znova napadel, zatem pa naj bi Vešligaj storil usodno dejanje. Priče se spominjajo noža v njegovih rokah, oškodovanec pa naj bi ob vbodu zavpil: »Tip me je zaštihal!«

Sandi Vešligaj, ki ostaja v hišnem priporu, je na predobravnavnem naroku na kranjskem sodišču pred sodnico Polono Kukovec potrdil, da je zabodel Deljanina. »Priznam, da sem ga zabodel, a se ne strinjam z obtožnico, da sem hotel končati njegovo življenje,« je poudaril obdolženec. Sojenje se bo 26. junija nadaljevalo z glavno obravnavo, do takrat pa bodo morali Vešligaju, ki je brezposeln in prejema socialno pomoč, priskrbeti novega zagovornika, saj se bo njegova sedanja odvetnica Mojca Košir v prihodnjih tednih upokojila.