Volker Türk je opozoril, da se Iran s tem uvršča med države z največ izvršenimi smrtnimi kaznimi. Če bodo s tem trendom nadaljevali, se visoki komisar ZN za človekove pravice boji, da bo Iran na enaki poti kot lani, ko so usmrtili okoli 580 ljudi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V ponedeljek so v Iranu z obešanjem usmrtili dva moška zaradi širjenja bogoskrunstva na družbenih medijih. ZDA in mednarodna nevladna organizacija Amnesty International sta zato Teheran obtožila, da je z usmrtitvami dosegel novo dno. V nedeljo pa sta Švedska in Evropska unija obsodili usmrtitev švedsko-iranskega oporečnika Habiba Čaba zaradi terorizma.

Türk je še opozoril, da so v Iranu samo v zadnjih dveh tednih usmrtili najmanj 45 ljudi, večinoma zaradi z mamili povezanih kaznivih dejanj. Izpostavil je, da smrtna kazen za tovrstna kazniva dejanja ni v skladu z mednarodnimi normami človekovih pravic.