Akbari, ki so ga aretirali leta 2019 zaradi domnevnega vohunjenja za Veliko Britanijo, je bil usmrčen z obešanjem, je danes sporočila agencija Mizan, pri čemer pa datuma usmrtitve ni navedla. Na smrt je bil sicer obsojen v sredo zaradi »korupcije na zemlji ter škodovanja notranji in zunanji varnosti države s posredovanjem obveščevalnih podatkov«. Iranska agencija ob tem podrobnosti o Akbariju, aretaciji ali izreku kazni ni navedla, je pa pojasnila, da je Akbari zaradi pomembnosti svojega položaja postal »ključni vohun« britanske obveščevalne službe MI6, poroča BBC.

Do usmrtitve prihaja po tem, ko je Iran objavil videoposnetek Akbarija, na katerem je bilo videti, kako je pod prisilo priznal obtožbe. Vendar pa je BBC Persian v sredo predvajal njegovo zvočni posnetek, v katerem je obtožbe zanikal in dejal, da so ga iranski obveščevalci zasliševali in mučili več kot 3500 ur. Oblasti je tudi obtožil, da se želijo z njegovo usmrtitvijo maščevati Veliki Britaniji.

V Veliki Britaniji so usmrtitev že obsodili. Britanski predsednik vlade Rishi Sunak je usmrtitev označil za brezčutno in strahopetno dejanje, ki ga je izvedel barbarski režim. Ob tem je še opozoril, da iranske oblasti ne spoštujejo človekovih pravic svojih ljudi. V začetku decembra je Iran usmrtil tudi štiri osebe, obtožene sodelovanja z izraelsko obveščevalno službo. Do usmrtitev prihaja v času, ko Iran pretresajo množični protesti, ki jih je 16. decembra sprožila smrt 22-letne Mahse Amini. Protesti predstavljajo enega največjih izzivov za islamsko republiko od njene ustanovitve leta 1979. Doslej je bilo v povezavi s protesti na smrt obsojenih 18 ljudi, štiri pa so že bile usmrčene.