Na zahodu Britanske Kolumbije je aktivnih najmanj 174 požarov, od tega jih je 78 zagorelo v zadnjih dveh dnevih, so sporočile oblasti. Glavni vzrok za požare so številne strele. Samo v enem dnevu so na primer našteli okoli 12.000 strel, so sporočile tamkajšnje oblasti.

Tudi zaradi požarov na območju še naprej vztraja huda vročina. Oblasti opozarjajo, da tam doslej še niso doživeli takšne suše in vročine. »Ti požari kažejo, da smo v zgodnji fazi tega, kar bo verjetno dolgo in izzivov polno poletje,« je v petek povedal minister za javno varnost Bill Blair.