Srbijo sta v zadnjih dneh pretresla dva strelska napada, v katerih je umrlo skupno 17 oseb, oba napada pa sta izvedli mladi osebi.

»Točnih razlogov in nagibov za ta zavržna dejanja ta trenutek še ni mogoče navesti, a zagotovo del krivde lahko pripišemo stanju duha v družbi, zanemarjanju duševnih stisk in bolezni mladih, širjenju sovražnega govora in nasilja, še posebej v medijih in na družbenih omrežjih, ki ga nenazadnje pogosto še dodatno stopnjuje politika,« so v odzivu na tragične dogodke zapisali v dijaški organizaciji. Odziv so naslovili na predsednika vlade Roberta Goloba, ministra za zdravje Danijela Bešiča Loredana, ministra za vzgojo in izobraževanje Darja Felda ter parlamentarna odbora za izobraževanje znanost in mladino ter za zdravstvo.

V odzivu so spomnili na nedavni nasilni pretep celjskih dijakinj in primer iz leta 2021, ko je mladostnik iz Kranja načrtoval strelski pohod na šolo, a mu je policija to preprečila. Opozorili so tudi na elektronsko pošto z grozilno vsebino, ki so jo v četrtek zvečer prejeli na osnovni šoli v Trbovljah. Pristojne so ob tem pozvali, da celoten položaj obravnavajo skrajno resno.

Podobnih primerov doma in v tujini je ogromno, a v dijaški organizaciji imajo občutek, da pristojni stanje ignorirajo vse dokler se ne zgodi najhuje.

»Ne smemo si zatiskati oči, da se lahko podobna tragedija zgodi tudi v Sloveniji ali se ponovi kje drugje po svetu,« so poudarili. Pristojne zato pozivajo, da v najkrajšem možnem času posredujejo natančen seznam aktivnosti na področju preventivnega prepoznavanja duševnih stisk mladih, preprečitve širjenja sovražnega govora in nasilja v družbi, s poudarkom na izobraževalnem sistemu.

Prav tako vodstvo dijaške organizacije zanima, ali imajo slovenske oblasti pripravljen varnostni načrt v primeru pojava suma resne grožnje za slovensko mladino. »Vsi skupaj se moramo potruditi, da tako na sistemski kot tudi operativni ravni zagotovimo varnost mladostnikov in jim omogočimo stabilen razvoj v zrele ter odgovorne posameznike,« so jasni.

S povečanim varovanjem in prisotnostjo pripadnikov policije v bližini slovenskih šol so zadovoljni, vendar opozarjajo, da je to le začasni ukrep, ki dolgoročno ni vzdržen in ne zagotavlja preventive, saj ne odpravlja vzroka za tovrstna dejanja, ki največkrat tiči prav v slabem duševnem zdravju.