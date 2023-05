Voka Snaga je v lanskem letu ustvarila izgubo v višini 2,4 milijona evrov, izguba Ljubljanskega potniškega prometa (LPP) pa je dosegla 4,9 milijona evrov. Razlog za izgubo pripisujejo visokim cenam energentov, v primeru LPP pa tudi višji ceni delovne sile. Energetika Ljubljana je dosegla pozitivni izid v višini 0,8 milijona evrov. Vrednost investicij vseh družb je v letu 2022 znašala 87,2 milijona evrov. Največja investicija lanskega leta je bilo nadaljevanje gradnje plinsko-parne enote v Mostah, za kar je Energetika porabila 35,1 milijona evrov. LPP je največ sredstev porabil za nakup 26 novih avtobusov, od tega 14 medkrajevnih, deset mestnih in dva midi avtobusa. Slednja vozita na novouvedeni progi 10, ki povezuje Podgrad, Zalog in Zadobrovo. Testirali so tudi dva električna avtobusa, največji izziv za letošnje leto pa bo postopno uvajanje vodika kot pogonskega goriva. Snaga je za investicije porabila 17,2 milijona evrov, od tega je dobra tretjina šla v razvoj, ostalo pa v obnove in nadomestitve.