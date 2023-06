Kot so zapisali v sporočilu za javnost, so se za podaljšanje linije 10 na vzhodnem delu Ljubljane odločili v okviru sprememb in optimizacije linij, pa tudi na željo potnikov. »S tem bomo zagotovili še večjo pokritost omrežja,« so podčrtali. Na liniji bodo vzpostavljena postajališča Ostrovrhar, Hlebš, Tinčk in Besnica - obračališče. Prav tako se na liniji 26 vzpostavlja novo postajališče Baron, so dodali.

Na trasi linij 5 in 9 bo medtem s ponedeljkom na Pesarski cesti, med postajališčema Emona in končnim postajališčem Štepanjsko naselje, uvedeno novo postajališče Nussdorferjeva.

S ponedeljkom začne veljati tudi poletni vozni red, ki bo dostopen na spletni povezavi https://www.lpp.si/javni-prevoz/vozni-redi. Z uvedbo poletnega voznega reda se zaradi majhnega števila potnikov ukinja nedeljski in praznični vozni red linije 27K med Bavarskim dvorom v središču prestolnice in kopališčem Atlantis na območju BTC, so še pojasnili v LPP.