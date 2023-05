»Z veliko žalostjo sporočamo, da nas je zapustil vsem nam drag in velik človek. Poskrbel je, da nikoli ne bo pozabljen in da bo njegova zapuščina trajala skozi njegove potomce, ljubezen do življenja in nakita, ki nam jo je privzgojil in z njo navduševal tudi vse vas,« so v četrtek zapisali na uradnem facebook profilu Zlatarstva Tomislava Lobode.

Oseminosemdesetletni Loboda je bil zagotovo eden najbolj prepoznavnih Ljubljančanov in nedvomno tudi eden najbolj iskanih mojstrov prestižnega zlatarstva in draguljarstva. Cenil je lepoto in urejenost, zato se ga bodo mnogi spominjali tudi po njegovem vedno urejenem videzu in obleki, ki jo je vedno nosil. Prav tako je mnoge navdušil s svojim avtomobilom, saj je bil prvi, ki je konec osemdesetih let v Jugoslavijo pripeljal jaguarja.

Bil je mojster, ki je pripravljal posebne zlatarske izdelke za najzahtevnejše stranke, za diplomatski zbor, športnike in podjetja. Bil je zlatar, pri katerem sta naročala nakit Josip Broz Tito in njegova soproga Jovanka. Manj znano je, da se je Tomislav Loboda v mladih letih preizkušal tudi kot smučarski skakalec in da je nekoč poletel kar 76 metrov daleč. Začel se je šolati za pilota, a se je premislil, ker bi se moral šolati v Črni gori. Ostal je doma in se na pobudo očetovega prijatelja začel zanimati za zlatarski poklic. V uk je šel k zlatarskemu mojstru Kmetiču in že leta 1958 odprl svojo zlatarno v najožjem središču Ljubljane, v Wolfovi ulici.

Po nekaj letih uspešnega dela v zlatarski delavnici je kasneje v Hamburgu končal še visoko specializirano šolo za draguljarje in tudi sicer je svoje znanje kar naprej izpopolnjeval ter skrbno sledil trendom zlatarsko-draguljarske umetnosti po svetu. Temu primerni so bili tudi njegovi uspehi.

Zlato okrasje Tomislava Lobode, pogosto čudovito ozaljšano in obogateno z dragulji, med resničnimi poznavalci in ljubitelji še danes slovi kot najprestižnejše.

Tomislav Loboda je bil znan tudi po tem, da je bil poročen kar šestkrat. Rad je povedal, da je zakon zanj vrednota, kot večni romantik pa je verjel tudi v ljubezen na prvi pogled. Imel je zelo veliko družino, od šestih otrok mu je kar tri uspelo navdušiti za zlatarski poklic in zdaj nadaljujejo njegovo poslanstvo. Prav tako je v svoji karieri na zlatarsko pot pospremil še vsaj 30 zlatarskih mojstrov.