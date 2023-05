Kazalnik trenutnih razmer za avtomobilske proizvajalce se je z marčnih 19,3 točke aprila povzpel na 23,7 točke. Ocena dobaviteljev glede trenutnih razmer pa se je aprila povečala s 34,6 točke na 35,2 točke. »Avtomobilski dobavitelji so še vedno veliko bolj zadovoljni s trenutnim položajem kot proizvajalci, «je pojasnil direktor centra Ifo za industrijsko organizacijo in nove tehnologije Oliver Falck.

Pričakovanja avtomobilskih proizvajalcev se aprila niso bistveno izboljšala. Kazalnik pričakovanj je bil aprila pri 2,2 točke, kar je eno točko višje kot mesec prej. Med dobavitelji se je pesimističen pogled na prihodnost še dodatno okrepil. Kazalnik je tako z minus 5,8 točke padel na minus 12,2 točke.

»Aprilski sejem Auto Shanghai je bil jasen signal nemški avtomobilski industriji, da je konkurenca v novem svetu elektromobilnosti vse ostrejša - ne le na kitajskem trgu, ki je tako pomemben za nemške proizvajalce avtomobilov, temveč tudi drugod,« je pojasnil Falck.

BMW v prvem četrtletju z občutnim padcem dobička

Nemška avtomobilska skupina BMW, pod okrilje katere sodijo znamke BMW, Mini in Rolls-Royce, je v prvem četrtletju letos ustvarila 3,6 milijarde evrov čistega dobička, kar je 64 odstotkov manj kot pred enim letom. Prihodki skupine so se povečali za dobrih 18 odstotkov na 36,8 milijarde evrov.

BMW je ob tem opozoril, da so čisti poslovni izid v lanskem prvem četrtletju, ko je znašal 10,2 milijarde evrov, bistveno okrepili enkratni učinki popolne konsolidacije podjetja BMW Brilliance Automotive (BBA), poroča nemška tiskovna agencija dpa. Dobiček skupine pred obdavčitvijo je od začetka leta do konca marca znašal 5,1 milijarde evrov, potem ko je bil leto prej pri 12,2 milijarde evrov. Rast prihodkov je predvsem posledica popolne vključitve poslovanja družbe BBA v avtomobilski segment ter tudi doseganja ustreznih cen in primerne palete proizvodov, so pojasnili v družbi.

BMW je v četrtletju na ravni skupine dobavil nekaj več kot 588.100 vozil oziroma 1,5 odstotka manj kot v enakem obdobju lani, od tega je bilo okoli 518.000 vozil znamke BMW, 0,4 odstotka manj kot v lanskih prvih treh mesecih. Prodaja v Evropi je medletno upadla za 1,9 odstotka na okoli 216.300 vozil in na Kitajskem za 6,6 odstotka na okoli 195.000 vozil, v ZDA pa je porasla za 11,4 odstotka na nekaj manj kot 90.200 vozil.

Volkswagen kljub višjim prihodkom s padcem dobička

Nemški proizvajalec avtomobilov Volkswagen je medtem v prvem letošnjem četrtletju vknjižil 4,7 milijarde evrov čistega dobička, kar je 30 odstotkov manj kot pred enim letom. Prihodki skupine so se med januarjem in marcem okrepili za 22 odstotkov in znašali 76 milijard evrov, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Skupna dobava vozil v četrtletju se je na letni ravni povečala za 7,5 odstotka na nekaj več kot dva milijona vozil, pri čemer je dobava povsem električnih vozil poskočila za 42 odstotkov na 141.000 vozil. Poslovni rezultati sicer niso bili tako močni na Kitajskem, največjem svetovnem avtomobilskem trgu, kjer je nemški proizvajalec v četrtletju dobavil 14,5 odstotka manj vozil kot v enakem obdobju lani.

Volkswagen je tako po oceni glavnega finančnega direktorja skupine Arna Antlitza leto 2023 začela spodbudno. Antlitz je ob tem potrdil finančno napoved skupine za letošnje leto. Pod okrilje skupine Volkswagen med drugim sodijo znamke Audi, Bentley, Ducati, Porsche, Seat, Škoda in Volkswagen.