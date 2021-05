Ko se je že zdelo, da je epidemija avtomobilski industriji zadala tako hud udarec, da hujšega ne bi mogla, se je ta začela pobirati. V tej fazi pa so se že v začetku leta začele pojavljati težave zaradi pomanjkanja čipov, s katerim se je sicer soočala še marsikatera druga panoga, predvsem tista zabavne in računalniške industrije (igralne konzole, računalniki, televizorji, pametni telefoni…). Tako je po epidemiji znova prišlo, sicer v manjšem obsegu, do kratkotrajnega zapiranja tovarn ali krčenja proizvodnih zmogljivosti. A če so se januarja in februarja mnogi tolažili, da bo težava s pomanjkanjem čipov kmalu odpravljena in bodo tovarne hitro znova zadihale s polnimi pljuči, je zdaj že jasno, da gre za precej širši problem. »Povpraševanje je veliko, proizvodnja pa zaostaja,« je bistvo strnil generalni direktor Daimlerja Ola Källenius.

Napovedi so pesimistične

Za osvežitev spomina: tudi za trenutni položaj je vsaj posredno kriva epidemija. Najprej zato, ker so proizvajalci lani, ko je bilo jasno, da se bo proizvodnja skrčila, odpovedali naročila čipov, teh miniaturnih, a ključnih delov sodobnih štirikolesnikov, brez katerih (posamezen avtomobil jih ima lahko tudi 3000 in več) ne deluje domala nič – ne zavorni ali kakšni drugi senzorji, prav tako ne parkirne kamere, infozabavni sistem, tempomat… Po drugi strani se je med epidemijo močno povečalo povpraševanje po predmetih, ki smo jih omenili zgoraj in prav tako vsebujejo te čipe. Teh je zato začelo primanjkovati že za igralne konzole in podobne reči, katerih proizvodnja prav tako ne dohaja povpraševanja. Proizvajalci čipov, ki jih je zelo malo in so večinoma skoncentrirani v Aziji, niso mogli pokriti tako velikih zahtev trga, ko jih je avtomobilska industrija kar naenkrat hotela bistveno več, kot če bi proizvodnja tekla v ustaljenem ritmu, pa je prišlo do kolapsa. H kateremu je, kot da vse skupaj ne bi bilo dovolj, pripomoglo še – vreme. Tajvan, kjer proizvedejo glavnino čipov, je denimo prizadela največja suša v zadnjih sedmih desetletjih, zaradi česar so bile zaloge vode nekaj časa kritične, proizvodnja čipov pa je ena tistih, pri katerih se porabi največ vode. Japonsko, prav tako pomembno proizvajalko, so prizadeli požari, Teksas v ZDA, kjer tudi izdelujejo čipe, hude zimske razmere in posledično izpadi elektrike…

In tako smo v položaju, ko proizvodnja avtomobilov močno trpi. Pri čemer si le redko kdo upa napovedati, kdaj se bo stanje normaliziralo, napovedi tistih redkih, ki se opogumijo, pa so povečini zelo pesimistične. »Tajvanske tovarne so začele povečevati svoje zmogljivosti in so, ker so razumele, da je pomanjkanje čipov močno vplivalo na avtomobilsko industrijo, prilagodile izdelavo in dobavo na način, da bi dali prednost proizvajalcem avtomobilov,« je sicer za malo optimizma poskrbela tajvanska gospodarska ministrica Wang Mei Hua, a v isti sapi dodala, da ne more napovedati, kdaj bo proizvodnja stekla normalno. »Čipi gredo namreč večkrat skozi roke različnih posrednikov, zato pravzaprav ne vemo, koliko časa bo trajalo, da bodo avtomobilski čipi, katerih proizvodnjo smo povečali, dosegli konec dobavne verige. Vse skupaj se bo zagotovo poznalo še mesece.« Medtem so se odzvali tudi drugod po svetu, tudi z gradnjo proizvodnih obratov, s čimer bi zmanjšali odvisnost od azijskega trga, a glavna težava je, da vse skupaj vzame kar precej časa. »Nekatere kratkoročne rešitve, ki bi vsaj zmanjšale pritisk, sicer lahko ponudimo takoj, da bi težave lahko naslovili v popolnosti, pa bo trajalo nekaj let,« je povedal predsednik uprave Intela Pat Gelsinger.