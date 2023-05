»Napadalci so izstrelili do 24 dronov šahed-136/131. Ukrajinske letalske sile pa so v sodelovanju z drugimi enotami zračne obrambe sestrelile 18 brezpilotnih letalnikov,« so letalske sile zapisale na Telegramu.

Vodja vojaške uprave v Kijevu Sergej Popko je sporočil, da so po predhodnih podatkih »sile zračne obrambe nad Kijevom uničile vse sovražnikove rakete in drone«, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Opozoril je, da je to že tretji dan ruskih napadov na Kijev v mesecu maju. »Tako intenzivnih napadov naše mesto ni doživelo od začetka letošnjega leta,« je še dodal. Ostanki sestreljenih dronov naj bi padli na različne dele Kijeva, a pri tem niso terjali žrtev.

15 dronov je Rusija usmerila tudi proti pristaniškem mestu Odesa, je sporočilo južno poveljstvo ukrajinskih oboroženih sil in dodalo, da so jih 12 sestrelili, trije pa so zanetili požar v stanovanjski stavbi, ki so ga nato hitro pogasili. Tudi tokrat naj bi bili brezpilotni letalniki izstreljeni iz zahodne ruske regije Brjansk in z vzhodne obale Azovskega morja, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Do novega ruskega napada prihaja le dan potem, ko je Moskva poročala, da je sestrelila dva ukrajinska brezpilotna letalnika, usmerjena proti Kremlju, in Ukrajino obtožila poskusa atentata na ruskega predsednika Vladimirja Putina. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je obtožbe Moskve že zavrnil.

Na jugu Rusije po napadu z dronom požar v rafineriji nafte

Na jugu Rusije pa je danes po napadu brezpilotnega letalnika zagorelo v rafineriji nafte. Požar, ki so ga že pogasili, je izbruhnil v rafineriji Ilsk v regiji Krasnodar po napadu »neidentificiranega brezpilotnega letalnika«, je dejal predstavnik reševalnih služb, poročanje ruske tiskovne agencije Tass povzema francoska tiskovna agencija AFP.

Tamkajšnji guverner Venjamin Kondratjev je na Telegramu sporočil, da je bil požar omejen na 400 kvadratnih metrov površine, nato pa so ga reševalne službe hitro pogasile. Incident se je zgodil po več napadih z droni, ki jih je Rusija obsodila, vključno z napadom, ki je bil po mnenju Moskve namenjen atentatu na predsednika Vladimirja Putina.

Rusija je v sredo sporočila, da je sestrelila dva ukrajinska brezpilotna letalnika, usmerjena proti Kremlju v Moskvi, in Ukrajino obtožila poskusa atentata na Putina. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je obtožbe Moskve zavrnil.

Zelenski v Haagu pozval k ustanovitvi posebnega sodišča za rusko agresijo

Zelenski je danes obiskal sedež Mednarodnega kazenskega sodišča (ICC) v Haagu, kjer so ga sprejeli predsednik sodišča Piotr Hofmanski in drugi visoki uradniki. Tam je ponovno poudaril potrebo po ustanovitvi posebnega sodišča, ki bi od Rusije zahtevalo odgovornost za zločine, storjene v Ukrajini. »Za te zločine morajo prevzeti odgovornost. To pa lahko uveljavi le sodišče, «je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP opozoril Zelenski.

Zelenski, ki je sicer na Nizozemsko prispel že v sredo zvečer, je zjutraj obiskal parlament in se sestal z nekaterimi nizozemskimi poslanci. Poleg obiska sedeža ICC pa se bo danes sestal tudi z nizozemskim premierjem Markom Ruttejem, ministrico za obrambo Kajso Ollongren in belgijskim premierjem Alexandrom De Croojem. Ta je danes tvitnil, da je na poti v Haag.

ICC že več mesecev preiskuje domnevne vojne zločine, storjene v Ukrajini od začetka ruske invazije. Marca je sodišče tudi izdalo nalog za aretacijo ruskega predsednika Vladimirja Putina in ruske komisarke za pravice otrok Marije Lvove-Belove, ker naj bi bila odgovorna za deportacije. V Moskvi so nalog označili za nezakonit ter proti tožilcem in sodnikom ICC sprožili kazensko preiskavo. Sodišče sicer trenutno ne more ukrepati proti ruskemu vodstvu, vključno s predsednikom Putinom, saj niti Rusija niti Ukrajina nista podpisnici rimskega statuta, ki je pravna podlaga sodišča.

Pred obiskom Nizozemske je Zelenski v sredo prav tako nenapovedano obiskal Finsko, kjer se je udeležil vrha voditeljev petih nordijskih držav. V Helsinkih se je zahvalil Fincem za njihovo obsežno podporo Ukrajini v boju proti ruski agresiji in izrazil prepričanje, da bo Kijev kmalu dobil zahodna bojna letala za obrambo pred ruskimi silami. Nizozemska je Ukrajini doslej zagotovila obsežno vojaško pomoč v višini približno 1,32 milijarde dolarjev. Aprila je tudi napovedala, da bo skupaj z Dansko kupila 14 tankov leopard 2 in jih nato predala Kijevu.