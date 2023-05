Oblasti so pred tem sporočile, da iščejo 14-letnico in 16-letnico, ki bi naj bi ju videli z obsojenim 39-letnim spolnim prestopnikom Jessijem McFaddenom.

Policija identitete žrtev ni objavila, vendar pa je oče ene od najstnic za lokalno televizijo potrdil, da je med njimi njegova hči. Oblasti so po najdbi trupel preklicale iskanje najstnic, je za časnik The New York Times povedal šerif okrožja Okmulgee Eddy Rice, povzema francoska tiskovna agencija AFP.

Šerifov urad je v sporočilu za javnost navedel, da so policisti dobili prijavo pogrešane osebe, iz katere je razvidno, da je ena od najstnic 29. aprila zvečer odšla za konec tedna s prijateljico, policija pa je odkrila, da je bivala pri McFaddenu. Lokalna televizija Fox 23 je v ponedeljek poročala, da je bil McFadden obsojeni posiljevalec, ki so ga leta 2004 v okrožju Pittsburg obsodili na 20 let zapora, iz katerega so ga izpustili štiri leta pred iztekom kazni.