Platformni delavec in njegova pravica: Fleksibilni, negotovi in brez socialne varnosti

Novembra 2020 je ogorčenje javnosti izzvala globa, izrečena dostavljalcu hrane, ki je kljub prepovedi uživanja hrane na javnih površinah snel masko in se na stopnicah frančiškanske cerkve v Ljubljani okrepčal z burekom. Globa je povzročila manjši škandal in epizoda je bila razumljena kot primer arbitrarnosti ter nesorazmernosti ukrepov za omejitev pandemije. Vendar na to epizodo lahko gledamo tudi drugače.