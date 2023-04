Grški zvezdnik, ki je z Bucks v sezoni 2020/21 postal prvak lige NBA, je danes prejemal pohvale iz številnih panog. Med drugimi sta se oglasili tudi teniški zvezdnici, Grkinja Maria Sakari in Američanka Coco Gauff. Sakari je besede svojega rojaka opisala kot »klic prebujenja«, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Antetokounmpo je po porazu z 1:4 v seriji proti Miamiju vztrajal, da sezona Milwaukeeja ni bila neuspešna, kljub temu da so prvouvrščeni Bucks izpadli proti osmim nosilcem s Floride. To se je sicer zgodilo petič v zgodovini NBA v tem formatu končnice.

»To ni neuspeh, ampak so le koraki do uspeha. Michael Jordan je igral 15 let in osvojil šest naslovov prvaka. Ali je bilo preostalih devet let neuspešnih? To mi pravite? Zakaj me to sprašujete, to je napačno vprašanje,«" je v delu dolgega odgovora na vprašanje novinarja dejal 28-letni Atenčan.

»V športu ni neuspeha. So dobri in slabi dnevi. Nekatere dni si lahko uspešen, nekatere dni pa ne. Včasih si na vrsti ti, včasih kdo drug. To je bistvo športa. Ne moreš vedno zmagati. Letos bo pač zmagal nekdo drug. Naslednjo sezono bomo skušali igrati bolje in osvojiti naslov,« je nadaljeval Antetokounmpo.

»Je bilo 50 let od 1971 do 2021, ko nismo osvojili naslova, neuspeh? Ne. To so bili le koraki do tega. Osvojili smo en naslov in upam, da bomo kdaj še drugega,« je še dejal Antetokounmpo. Ob koncu se je opravičil novinarju, da se je v prvem delu odgovora spustil na osebno raven.

Sakari, deveta na teniški lestvici WTA, je pohvalila svojega rojaka zaradi "edinstvene nadarjenosti".

»Vedno pravi, da je tenis najtežji šport. Tenis je šport, v katerem izgubimo vsak teden in se moraš vedno znova pobrati, izbrisati poraz in začeti z ničle,« je, kot jo navaja AFP, dejala Sakari v četrtek po uvrstitvi v tretji krog turnirja WTA v Madridu.

»Mogoče je to opozorilo za vse zunaj športa, da razumejo, kaj pomeni, ko izgubiš ali ko ne dosežeš svojih ciljev. Ni konec sveta,« je še dodala Grkinja.

Šesta igralka sveta Gauff, sicer oboževalka Miami Heat, je dejala, da so Antetokounmpove besede opisale njen notranji nemir po lanskem porazu v finalu odprtega prvenstva Francije proti Poljakinji Igi Swiatek.

»Po Rolandu Garrosu sem potrebovala veliko časa pri razumevanju, da je bil ta turnir zame uspešen. Bila sem ne toliko potolčena kot resnično razočarana nad porazom,« je dejala 19-letna Američanka.

»Če to slišiš od enega najboljših igralcev v ligi NBA, ti to pove, da je tvoja kariera proces. Zgolj zato, ker si izgubil, še ne pomeni, da je bilo nekaj neuspešno. Ima prav, v športu ni neuspeha. Nenehno se učiš. Po mojem mnenju je edini neuspeh, če ne delaš trdo,« je izpostavila Gauff.

»Vedno delaš proti določenem cilju in dokler se trudiš, se učiš, tudi če zmagaš ali izgubiš. Resnično verjamem v to,« je še dodala ameriška najstnica.